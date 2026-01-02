bedeckt
Schweres Erdbeben erschüttert Süden von Mexiko

02.01.2026, 21:5202.01.2026, 21:54
epa12621888 Workers remove a tree that fell onto a vehicle following an earthquake in Mexico City, Mexico, 02 January 2026. According to the National Seismological Service (SSN), a 6.5 magnitude earth ...
Der Süden Mexikos wurde von einem Erdbeben erschüttern.Bild: keystone

Ein schweres Erdbeben hat den Süden von Mexiko erschüttert. Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,5 lag 15 Kilometer südwestlich der Ortschaft San Marcos im Bundesstaat Guerrero in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die mexikanische Erdbebenwarte mitteilte. Grössere Schäden wurden zunächst nicht gemeldet. Das Beben war in mehreren südlichen Bundesstaaten und Mexiko-Stadt zu spüren.

In der mexikanischen Hauptstadt kam Medienberichten zufolge ein Mann bei der Evakuierung eines Gebäudes ums Leben. Der 67-Jährige sei die Treppe hinuntergestürzt, als er während des Erbebenalarms das Haus verlassen wollte, berichtete die Zeitung «Milenio». In der Hafenstadt Acapulco nahe dem Zentrum des Bebens wurden leichte Schäden an Fassaden, Stromausfälle und austretendes Gas gemeldet. Präsidentin Claudia Sheinbaum musste ihre morgendliche Pressekonferenz wegen des Erdbebenalarms kurz unterbrechen.

Die Westküste von Mexiko liegt am Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Region der Welt. In diesem Gebiet mit einer Gesamtlänge von 40'000 Kilometern treffen mehrere Erdplatten aufeinander. Hier ereignen sich 90 Prozent aller Erdbeben weltweit. Das letzte schwere Beben mit zahlreichen Todesopfern in Mexiko ereignete sich im September 2017 – damals kamen in dem lateinamerikanischen Land 369 Menschen ums Leben. (sda/dpa)

Mehr News aus Mexiko:
