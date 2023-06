Nach 9 Jahren: 8 Soldaten wegen in Mexiko verschleppter Studenten verhaftet

Fast neun Jahre nach der Verschleppung von 43 Studenten in Südmexiko und ihrer mutmasslichen Ermordung sind acht Soldaten in Untersuchungshaft genommen worden.

Das teilte der Staatssekretär im Innenministerium, Alejandro Encinas, am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Soldaten sollen an der Verschleppung mitgewirkt haben. Vier weitere Angehörige der Streitkräfte sitzen bereits in U-Haft, darunter ein Kommandeur, der die Ermordung von sechs der jungen Männer angeordnet haben soll. Gegen acht weitere Soldaten liegen Haftbefehle vor.

Immer wieder gibt es Proteste, die die mexikanischen Behörden zur Aufklärung des Falls auffordern. Bild: keystone

Korrupte Polizisten hatten in der Nacht zum 27. September 2014 die Studenten des Lehrerseminars Ayotzinapa in der Stadt Iguala verschleppt und dem Verbrechersyndikat Guerreros Unidos übergeben. Die Hintergründe der Tat sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Nur Knochenteile von drei der jungen Männer wurden bislang gefunden und identifiziert.

Eine Wahrheitskommission hatte im August vergangenen Jahres die Tat als Staatsverbrechen bezeichnet und die Studenten für tot erklärt. Zahlreiche Mitglieder von Guerreros Unidos sowie Polizisten und Beamte wurden verhaftet. Der damalige Generalstaatsanwalt soll die Ermittlungen manipuliert haben, um den Fall schnell abzuschliessen. Ihm wird auch vorgeworfen, Foltermethoden geduldet zu haben und Mitschuld am Verschwinden der Studenten zu tragen. (sda/dpa)