Vögel fliegen über in Mitleidenschaft gezogene Palmen in Acapulco, Mexiko, 28. Oktober 2023. Bild: AP

Zahl der Toten nach Hurrikan «Otis» in Mexiko steigt auf 43

Nach dem verheerenden Hurrikan «Otis» an der mexikanischen Pazifikküste ist die Zahl der Todesopfer auf 43 gestiegen.

Unter den Toten seien 33 Männer und zehn Frauen, teilte die Gouverneurin des Bundesstaates Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, am Sonntag auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter, mit.

«Otis» war als Hurrikan der höchsten Stufe 5 in der Nacht zum Mittwoch mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von fast 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern auf die Küste getroffen. In nur zwölf Stunden hatte er sich von einem Tropensturm zu einem gefährlichen Hurrikan entwickelt. Über Land verlor er dann an Kraft und löste sich schliesslich auf.

(hah/sda/dpa)