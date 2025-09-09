Nebel15°
Zug rammt Bus auf Bahnübergang: 10 Tote und Dutzende Verletzte in Mexiko

In Mexiko hat ein Güterzug an einem Bahnübergang einen Doppeldeckerbus erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.
09.09.2025
Zehn Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben und Dutzende wurden verletzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates México mitteilte. Medien berichteten von mehr als 60 Verletzten.

Wreckage of a double-deck bus lies next to a freight train that hit it in Atlacomulco, Mexico, Monday, Sept. 8, 2025. (AP Photo/Fernando Llano) Mexico Train Crash
Der Unfallort in Atlacomulco.Bild: keystone

Der Unfall ereignete sich in einem Industriegebiet in der Gemeinde Atlacomulco, rund 130 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt.

Ein Video zeigt, wie der Bus bei dichtem Verkehr zunächst am unbeschrankten Bahnübergang wartet – dann aber weiterfährt. Als sich der Doppeldecker bereits mitten auf den Gleisen befindet, wird er seitlich von dem Zug erfasst, der mit hoher Geschwindigkeit fährt.

Der Fahrer des Reisebusses soll nach Angaben des Bahnunternehmens Canadian Pacific Kansas City versucht haben, es noch vor dem Zug auf die andere Seite zu schaffen. Laut einem Zeugen wurden die Warntöne ignoriert, wie Medien berichteten. (sda/dpa)

