wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
International
Mexiko

Mexiko: 3 Tote und 70 Verletzte nach Tankwagen-Explosion

Mexiko: 3 Tote und 70 Verletzte nach Tankwagen-Explosion

Bei der Explosion eines mit Flüssiggas gefüllten Tankwagens sind in Mexiko-Stadt drei Menschen ums Leben gekommen und 70 verletzt worden.
11.09.2025, 07:0311.09.2025, 07:03
Mehr «International»

Der Lkw mit einem Fassungsvermögen von 49'500 Litern kippte unter einer Autobahnüberführung um, bevor es zur Explosion kam, wie die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Clara Brugada, mitteilte.

Firefighters spray hoses at a gas tanker that exploded under a highway overpass in Mexico City, Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo/Tristan Velazquez) Mexico Tanker Explosion
Feuerwehrleute versuchen den Brand zu löschen.Bild: keystone

Der Unfall habe eine Druckwelle verursacht, sagte Brugada. Mindestens 19 Menschen hätten schwere Verbrennungen erlitten, drei von ihnen seien in Krankenhäusern gestorben. 18 Fahrzeuge seien nach der Explosion in Brand geraten.

Die Generalstaatsanwaltschaft werde die genauen Ursachen des Unfalls untersuchen, sagte Brugada. Nach offiziellen Angaben liegt auch der Fahrer des Tankwagens schwer verletzt im Krankenhaus. Auch Kleinkinder wurden demnach verletzt, darunter mindestens ein Baby.

Dramatische Videos zeigen Menschen mit Brandverletzungen

Bilder und Videos, die auf sozialen Medien kursierten, zeigten dramatische Szenen. Zu sehen waren Menschen mit Brandverletzungen in zerfetzter Kleidung und schreiende Passanten, die nach der Explosion davonrannten.

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag (Ortszeit) im östlichen Stadtteil Santa Martha Acatitla, in einer Kurve an der stark befahrenen Grenze zwischen dem Hauptstadtdistrikt und dem Bundesstaat México. Feuerwehrleute löschten den Brand, wie die Koordinatorin des nationalen Zivilschutzes, Laura Velázquez, dem Fernsehsender N+ sagte. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Trump telefoniert nach Polen +++ Merz: Russische Drohnen waren «kein Versehen»
4
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Umfrage: Fast 2 Drittel der Schweizer Bevölkerung wollen Annäherung an die EU
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Polen beantragt Nato-Artikel 4 – das bedeutet es konkret
5
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
3
Nationalrat will internationale Adoptionen nicht verbieten
4
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Rund 200'000 protestieren in Frankreich – 540 Festnahmen nach Krawallen
Beim landesweiten Protest-Tag in Frankreich mit rund 200'000 Teilnehmenden sind nach Angaben des Innenministeriums 540 Menschen festgenommen worden.
211 Festnahmen gab es laut den Zahlen mit Stand vom späten Abend in Paris. Gut 400 Menschen – davon 110 in Paris – befänden sich in Polizeigewahrsam, hiess es. Laut der Gewerkschaft CGT versammelten die Protestaktionen etwa eine Viertelmillion Menschen.
Zur Story