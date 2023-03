Migrantenboot sinkt vor Madagaskar – mehr als 20 Tote

Boote mit Menschen aus Madagaskar machen sich immer wieder von der Nordwestküste des Inselstaats auf den Weg. So stoppte die Küstenwache etwa im Februar ein Boot mit 33 Madegassen an Bord vor Mayotte. (sda/dpa)

Die Suche nach Überlebenden lief am Sonntagabend weiter, teilten die zuständigen Behörden mit. Das Boot sei nach ersten Erkenntnissen auf dem Weg zur französischen Übersee-Insel Mayotte gewesen, die vor Afrikas Südostküste zwischen Madagaskar und dem Festland liegt.

Zahlreiche Journalisten in Afghanistan bei Anschlag verletzt

Bei einem Bombenanschlag auf ein Kulturzentrum in Afghanistan sind am Samstag mindestens ein Mensch getötet und zahlreiche verletzt worden. Während das Innenministerium in der Hauptstadt Kabul zunächst nur einen getöteten Wachmann und acht Verletzte bestätigte, nannte das Zentrum selbst später die Zahl von drei Toten und 30 Verletzten. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Afghanisches Journalistenzentrum (AFJC) wurden 16 Journalisten verletzt.