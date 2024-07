Todesursache klar: Sinéad O'Connor starb einer an Lungenerkrankung

Ihr Tod löste Bestürzung aus: Kurz nachdem sich Sinéad O'Connors Sohn das Leben nahm, wurde die Sängerin leblos aufgefunden. Jetzt herrscht Gewissheit.

Steven Sowa / t-online

Ein Artikel von

Ein Jahr nach dem Tod der irischen Sängerin Sinéad O'Connor ist nun die genaue Todesursache bekannt gegeben worden. Wie aus der öffentlich gewordenen Sterbeurkunde hervorgeht, starb die O'Connor an den Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und Asthma. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend mit Berufung auf ihren Ex-Ehemann John Reynolds.

Eine Musiklegende: Sinéad O'Connor starb vor einem Jahr. Bild: keystone

Sinéad O'Connor wurde vor rund einem Jahr leblos in ihrer Wohnung in London gefunden. Die Behörden erklärten sie noch am Fundort für tot, und ein Sprecher des Londoner Gerichts Southwark Coroner's Court bestätigte später, dass es sich um einen natürlichen Tod handelte. Daher wurde zunächst auch keine weitere Untersuchung zur Todesursache durchgeführt. Jetzt aber herrscht durch die Sterbeurkunde Gewissheit.

«Anhaltende Trauer über den tragischen Verlust»

Im Vorfeld ihres Todes hatte O'Connor alle ihre Konzerte abgesagt, um sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Dies geschah nach dem Suizid ihres damals 17-jährigen Sohnes Shane. Das Management der Künstlerin gab dazu eine Erklärung heraus: «Wir möchten ankündigen, dass Sinéad O'Connor aufgrund der anhaltenden Trauer über den tragischen Verlust ihres geliebten Sohnes Shane in diesem Jahr 2022 nicht live auftreten wird.»

Sinéad O'Connor: Die Musikerin machte ihre Frisur zum Markenzeichen, Bild: keystone

Die Familie bat um Verständnis und Privatsphäre: «Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und bitten um Privatsphäre in dieser sehr schwierigen Zeit», so die Stellungnahme.

Die Künstlerin hinterlässt drei weitere Kinder: den 37-jährigen Jake, die 28 Jahre alte Roisin und Yeshua, der 17 ist. Sinéad O'Connor hatte im Laufe ihres Lebens mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Im Jahr 2016 wurde sie als vermisst gemeldet, wies jedoch Berichte über einen angeblichen Suizidversuch als «falsch und bösartig» zurück. O'Connor wurde 56 Jahre alt.