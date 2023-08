Taylor Swift kündigt Neuaufnahme von Album «1989» an.

Nach einem Streit um die Musikrechte an ihren früheren Alben hatte Swift 2019 angekündigt, ihre alte Musik als «Taylor's Version» neu aufnehmen zu wollen. Seitdem brachte sie bereits die Alben «Fearless» (2009, 2021), «Red» (2012, 2021) und «Speak Now» (2010, 2023) frisch raus. Die Neuauflagen beinhalten in der Regel mehrere sogenannte «From The Vault»-Lieder, die es damals nicht auf das ursprüngliche Album geschafft hatten.

Die russische Hauptstadt Moskau ist nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin in den frühen Morgenstunden erneut zum Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Zwei unbemannte Luftfahrzeuge seien gegen 4.00 Uhr Ortszeit (3.00 Uhr MESZ) von der Luftabwehr abgeschossen worden, teilte Sobjanin am Donnerstagmorgen bei Telegram mit. Bereits am Mittwochmorgen hatte Moskau einen abgewehrten Drohnenangriff gemeldet. Die Millionenmetropole war jüngst immer wieder Ziel von feindlichen Drohnenangriffen geworden. Diese stehen allerdings in keinem Verhältnis zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine.