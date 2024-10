Zuschauer pöbelt wegen Nahost-Krieg gegen Radiohead-Sänger – dieser stürmt von der Bühne

Bereits in der Vergangenheit musste die Band Auftritte in Israel verteidigen. 2017 schrieb Yorke nach öffentlicher Kritik in einem Tweet: «In einem Land zu spielen ist nicht dasselbe, wie dessen Regierung zu unterstützen.» Er fügte hinzu: «Wir unterstützen (den israelischen Ministerpräsidenten) Netanjahu genauso wenig wie Trump, aber wir spielen trotzdem in Amerika.» (dab/sda/dpa)

Schweizer Miss-Kandidatin wirft Trump sexuellen Übergriff vor

Eine ehemalige Miss-Schweiz-Kandidatin wirft Donald Trump vor, er habe sie bei einem Treffen «angesprungen» und gegen ihren Willen betatscht und geküsst.

Die Schweizerin Beatrice Keul nahm in den 90er-Jahren an der Miss-Schweiz-Wahl und an internationalen Schönheitswettbewerben teil. Bei einem dieser Wettbewerbe stach sie offenbar Donald Trump ins Auge – dieser lud Keul nach New York ein, um dort an einem Modelwettbewerb, den er veranstaltete, teilzunehmen, wie sie gegenüber der britischen «Daily Mail» erzählt.