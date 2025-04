Spotify hat seine Hörbuch-Bibliothek erweitert. Bild: EPA

Du hast ein Spotify-Premium-Abo? Dann hast du ab sofort neue (Hörbuch-)Funktionen

Der Streamingdienst hat über 375'000 neue Titel hinzugefügt. Für Family-Abo-User gibt es aber eine Enttäuschung.

Bei Spotify gibt es grosse Veränderungen. Am 15. April hat das Streamingunternehmen seine Hörbuch-Bibliothek gewaltig erweitert und mehrere neue Funktionen eingebaut. Alle Neuerungen in der Übersicht:

Was ist neu?

Bisher war die Hörbuch-Bibliothek auf Spotify eher klein und unpraktisch aufgebaut. Dies, weil die Hörbücher ebenfalls als Musiktitel galten und sich so in den Shuffel mischten. Zudem konnte man sich keinen gescheiten Reminder setzen, wo man das Hörbuch pausiert hatte und musste immer wieder den zuletzt gehörten Titel suchen. Das ändert sich nun.

Die neue Funktion ist oben rechts im Screen aufrufbar. bild: screenshot watson

So hat der Streamingdienst einen eigenen Bereich nur für Hörbücher erstellt und die ganze Bibliothek gewaltig ausgebaut. Laut der Deutschen Presse-Agentur DPA gibt es nun in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich über 375'000 neue Titel auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Darunter Bestseller wie «Die Tribute von Panem» von Suzanne Collins oder «Tintenherz» von Cornelia Funke, plus ausgewählte Werke von Sally Rooney, Sarah J. Maas, J.R.R. Tolkien oder Rebecca F. Kuang.

Weiter wurde ein automatisches Lesezeichen hinzugefügt, damit man jederzeit an der richtigen Stelle weiterhören kann. Zudem kann ein Sleeptimer gestellt werden, um das Hörbuch beim Einschlafen automatisch zu stoppen. Mit der verbesserten Suchfunktion gibt es nun personalisierte Empfehlungen, die das Finden neuer Lieblingstitel erleichtert.

Was kostet diese Erweiterung?

Wer bereits ein kostenpflichtiges Abo besitzt, kann monatlich 12 Stunden kostenlos Hörbücher streamen – und zwar ohne Zusatzkosten. Wenn diese Zeit aufgebracht ist, können Streamerinnen und Streamer ihre Wunsch-Hörbücher auch einzeln gegen Bezahlung freischalten. Dies funktioniert bisher aber nur über den Webplayer und noch nicht über die App. Diese gekauften Hörbücher zählen nicht zu den 12 Stunden, die einem monatlich zur Verfügung stehen.

Für jeweils 13.95 Franken können zudem weitere zehn Stunden dazugekauft werden. Wenn diese nicht bis Ende des Monats aufgebraucht wurden, verfallen sie und können nicht auf den nächsten Monat übertragen werden.

Was gilt, wenn ich mein Abo teile?

Für Premium-Duo und Premium-Family-Abos gilt: Nur die Abo-Managerin oder der Abo-Manager hat Zugriff auf die 12 Stunden Hörbuch-Wiedergabezeit pro Monat. Mitglieder dieser Abos können keine zusätzlichen Stunden kaufen. Das hat Spotify auf ihrer Webseite bestätigt.

Was gilt, wenn ich kein Premium-Abo habe?

Auch ohne Premium-Abo können Hörbücher auf Spotify gehört werden. Einzelne Titel müssen hier auch über den Webplayer gekauft werden.

(sav)