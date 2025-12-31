sonnig-7°
Naher Osten

Gaza: USA und Israel setzen Hamas Frist für Waffenabgabe

31.12.2025, 10:16

Die USA und Israel sollen eine zweimonatige Frist für die Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas vereinbart haben. Darauf hätten sich US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei ihrem Treffen in Florida geeinigt, bestätigte eine mit dem Thema vertraute Quelle. Zuvor hatte die Zeitung «Israel Hajom» darüber berichtet.

Gemeinsame Kriterien für Entwaffnung

Fachteams beider Länder arbeiten nach Angaben des Blattes daran, «klare, einvernehmlich festgelegte Kriterien zu erarbeiten, die definieren, was als praktische Entwaffnung der Hamas gelten würde». Nach Medienberichten könnte die Hamas möglicherweise dazu bereit sein, schwere Waffen wie Raketen abzugeben, aber leichte Waffen zu behalten.

epa12562252 Fighters of the Al-Qassam Brigades, the military wing of the Hamas movement, stand guard as they search for the bodies of Israeli hostages alongside Red Cross workers in Jabaliya refugee c ...
Hamas-Soldaten im Norden von Gaza. Bild: keystone

Sorge vor Erhalt militärischer Fähigkeiten

Israelische Vertreter zeigen sich laut «Israel Hajom» besorgt, dass die Hamas versuchen könnte, den Grossteil der Waffen und militärischen Fähigkeiten, über die sie derzeit verfügt, zu behalten. Sowohl Israel als auch die USA seien sich jedoch einig, dass ein solches Szenario inakzeptabel wäre. Nach israelischen Medienberichten hat Netanjahu Trump darüber informiert, dass die Hamas im Gazastreifen noch über rund 60'000 Gewehre des Typs Kalaschnikow verfüge.

Zudem sei vereinbart worden, dass die Entwaffnung der Hamas und die Entmilitarisierung des Gazastreifens auch die Zerstörung ihres unterirdischen Tunnelsystems umfassen würden, schrieb das Blatt.

Bei Scheitern würde Israel Kampf gegen Hamas wiederaufnehmen

«Sollte sich die Hamas – wie in Israel weithin erwartet – nicht entwaffnen, läge die Verantwortung für die nächsten Schritte wieder bei Israel und der israelischen Armee», hiess es in dem Bericht.

epa12452415 US President Donald Trump on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 14 October 2025. Trump returned after a one-day tour of Israel and Egypt ...
Donald Trump präsentierte im Herbst einen Friedensplan für Gaza.Bild: keystone

Die zweite Phase des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump sieht unter anderem vor, dass die Hamas ihre Waffen niederlegt und Israel seine Truppen weiter aus dem weitgehend zerstörten Küstengebiet zurückzieht. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung aber bisher strikt ab. Es gilt als äusserst unwahrscheinlich, dass die ebenfalls vorgesehene internationale Stabilisierungstruppe die Entwaffnung der Hamas übernimmt. (sda/dpa)

