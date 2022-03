Stärke 6,6 – schweres Erdbeben vor der Küste erschüttert Taiwan

Ein schweres Erdbeben hat die Insel Taiwan erschüttert. Das Beben der Stärke 6.6 ereignete sich am Dienstag vor der Ostküste in einer Tiefe von 30.6 Kilometern, wie Taiwans Wetterbehörde mitteilte. Weitere Erschütterungen folgten. Zahlreiche Menschen wurden den Angaben zufolge aus dem Schlaf gerissen. Berichte über Verletzte oder grössere Schäden lagen zunächst nicht vor. (sda/dpa)

14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat

Vier Todesopfer bei Anschlag in Israel – Täter erschossen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das verheerende Erdbeben von 1985 in Mexiko

Schwarzenegger bringt das auf den Punkt, was (fast) die ganze Welt vom Ukraine-Krieg hält

Wie umweltschädigend ist Oldtimerfahren? Halb so belastend wie ein Handy

So erleben syrische und afghanische Geflüchtete die Ankunft der Ukrainer in der Schweiz

Der Westen muss seine Feigheit überwinden – und Putin endlich in die Schranken weisen

«Die Russen jagten uns» – so erging es den zwei letzten Journalisten in Mariupol

Nato: Belarus könnte bald in den Krieg eingreifen + Fast 12'000 Flüchtlinge in der Schweiz

Vier Todesopfer bei Anschlag in Israel – Täter erschossen

Bei einem Anschlag in Israel sind am Dienstag vier Menschen getötet worden. Bei der Attacke in der Wüstenstadt Beerscheva sei zudem der Angreifer selbst erschossen worden, bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Nach Medienberichten handelte es sich bei dem Attentäter um einen Beduinen aus der Negev-Wüste im Süden Israels.