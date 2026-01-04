Delcy Rodríguez wurde vom obersten Gerichtshof Venezuelas zur Interimspräsidentin ernannt Bild: EPA/EFE

Vizepräsidentin Delcy Rodríguez übernimmt übergangsweise die Führung in Venezuela. Das ist über die Politikerin bekannt, die Maduro einst als «Tigerin» bezeichnete.

Nach der Festsetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte rückt seine Stellvertreterin Delcy Rodríguez an die Spitze der Regierung. Der Oberste Gerichtshof ernannte sie am Samstagabend zur Interimspräsidentin. Das ist über die 56-jährige Politikerin bekannt.

Die am 18. Mai 1969 in Caracas geborene Rodríguez ist die Tochter des linksgerichteten Guerillakämpfers Jorge Antonio Rodríguez. Dieser gründete in den 1970er-Jahren die revolutionäre Partei Liga Socialista. Maduro hatte Rodríguez, die als Liebhaberin von Designermode gilt, wegen ihrer unnachgiebigen Verteidigung seiner sozialistischen Regierung als «Tigerin» bezeichnet.

Die bisherige Vizepräsidentin arbeitet eng mit ihrem Bruder Jorge Rodríguez zusammen, dem Präsidenten der Nationalversammlung. Recherchen des «Miami Herald» vom Oktober setzten die beiden unter Druck: Demnach hatten sie den USA bereits heimlich Pläne für eine Ablösung von Maduro unterbreitet. Sie sollen Washington eine Gruppe venezolanischer Spitzenpolitiker unter der Führung von Delcy Rodríguez als «akzeptablere» Alternative zum Regime von Maduro angeboten haben. Sie selbst hatte dies als Falschinformation zurückgewiesen.

Neben dem Amt der Vize- beziehungsweise Interimspräsidentin ist Rodríguez auch Finanz- und Ölministerin. Dies macht sie zu einer Schlüsselfigur in der venezolanischen Wirtschaftspolitik und verschafft ihr grossen Einfluss auf den geschwächten Privatsektor des Landes. Mit orthodoxen wirtschaftspolitischen Massnahmen versucht sie, die Hyperinflation zu bekämpfen.

Rascher politischer Aufstieg

Politisch stieg Rodríguez schnell auf: Nach ihrem Abschluss an der Universidad Central de Venezuela war die Juristin von 2013 bis 2014 Kommunikations- und Informationsministerin, anschliessend war sie bis 2017 Aussenministerin. In dieser Zeit versuchte sie, sich nach dem Ausschluss Venezuelas aus dem Handelsblock Mercosur gewaltsam Zutritt zu einem Gipfeltreffen in Buenos Aires zu verschaffen.

Im Jahr 2017 leitete sie zudem die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung, die Maduros Machtbefugnisse erweiterte – im Juni 2018 wurde sie schliesslich zur Vizepräsidentin ernannt. Maduro beschrieb sie bei der Bekanntgabe der Ernennung auf der Plattform X als «eine junge, mutige, erfahrene Frau, Tochter eines Märtyrers, Revolutionärin und in tausend Schlachten erprobt».

