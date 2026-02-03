News

Grossbrand in Teheran zerstört Markthalle

Video: watson/Elena Maria Müller

Bei einem Grossbrand in der iranischen Hauptstadt Teheran ist eine Markthalle mit 200 Ständen den Flammen zum Opfer gefallen. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Fernsehen.

Opfer waren zunächst keine bekannt, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf den Kommandeur für die Rettungsdienste in der Provinz Teheran berichtete.

Das Feuer war Medien zufolge am Dienstag in einer 2'000 Quadratmeter grossen Markthalle ausgebrochen. Mehrere Feuerwachen seien an den Löscharbeiten im Westen Teherans beteiligt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle fast vollständig in Flammen, dichter Rauch stieg in den Himmel. Der Brand war so gross, dass er mehrere Kilometer weit zu sehen war. (sda/dpa)