Mutter von bekannter Moderatorin in den USA verschwunden

Mutter von bekannter Moderatorin in den USA verschwunden – Verbrechen vermutet

03.02.2026, 14:4003.02.2026, 14:40

Die 84-jährige Mutter von US-TV-Moderatorin Savannah Guthrie ist verschwunden und nach erster Einschätzung der Polizei aus ihrem eigenen Haus im Bundesstaat Arizona entführt worden.

Moderator Savannah Guthrie speaks during an NBC News Town Hall with President Donald Trump at Perez Art Museum Miami, Thursday, Oct. 15, 2020, in Miami. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Trump
US-TV-Moderatorin Savannah Guthrie.Bild: keystone

«Nach allem, was wir am Tatort gesehen haben, gehen wir von einem Verbrechen aus», sagte Chris Nanos, der Sheriff von Pima County nahe Tucson, auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit).

In einem Interview des US-Senders CBS sagte er: «Ich glaube, sie wurde entführt, ja.» Nancy Guthrie, die seinen Angaben zufolge alleine in ihrem Haus wohnt, war demnach am Samstagabend zuletzt gesehen worden. Am Sonntagmittag wurde sie von Familienangehörigen als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht in der Kirche gewesen war.

«Sie ging nicht von selbst weg», so Nanos im CBS-Interview weiter. «Sie ging nicht willentlich». Tochter Savannah Guthrie ist beim Sender NBC Moderatorin der Sendung «Today».

Sheriff: Frau braucht innerhalb von 24 Stunden Medikamente

Auf die Frage, warum er von einem Verbrechen ausgehe, verwies Nanos während der Pressekonferenz auf die eingeschränkte Mobilität der 84-Jährigen. Zudem deuteten andere Details darauf hin, dass sie nicht von selbst das Haus verlassen habe – weiter erläuterte er dies nicht. «Dies ist kein Fall von Demenz», betonte Nanos. «Sie ist hellwach.»

Nancy Guthrie habe einige körperliche Beschwerden, so der Sheriff weiter. Sie benötige Medikamente, die innerhalb von 24 Stunden eingenommen werden müssten, sonst seien tödliche Folgen möglich. Nanos bat die Bevölkerung um Hinweise und Mithilfe. Auf die Frage, ob es die Mutter der Moderation zufällig getroffen habe oder es sich um eine gezielte Tat handle, sagte der Sheriff: «Wir wissen es nicht. Wir untersuchen in jede Richtung, aber wir wissen es nicht.» (dab/sda/dpa)

Mehr aus den USA:
