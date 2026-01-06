wechselnd bewölkt-12°
DE | FR
burger
International
Niederlande

Der Zugverkehr in den Niederlanden steht still

Der Zugverkehr in den Niederlanden steht still

06.01.2026, 08:39

Der Zugverkehr in den Niederlanden ist durch Winterwetter und eine technische Störung fast völlig lahmgelegt. Bis 10 Uhr werde im ganzen Land kein Zug der niederländischen Bahn fahren, teilte diese mit. Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam nach Angaben der Bahn am frühen Morgen noch eine Computer-Störung.

epa12630107 People sit on benches at Utrecht Central Station in Utrecht, the Netherlands, 06 January 2026. Dutch Railways (NS) train services are interrupted due to winter weather and an IT outage. EP ...
Nichts geht mehr: Pendlerinnen und Pendler warten am Bahnhof von Utrecht.Bild: keystone

Internationale Züge seien von der Störung vorläufig nicht betroffen. Auch können andere Verkehrsunternehmen lokal ihre Züge fahren lassen.

Das Winterwetter sorgt zudem auf den Strassen und am Amsterdamer Grossflughafen Schiphol weiter für Probleme. Rund 350 Flüge seien bereits annulliert worden. (dab/sda/dpa)

Winterwetter hat europäische Länder fest im Griff – bis zu minus 30,6 Grad gemessen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach US-Aktion in Venezuela: EU-Kommission spricht von Chance
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen vermeidet eine klare Bewertung des US-Vorgehens in Venezuela und betont stattdessen positive Aspekte.
Zur Story