Kim Jong Un ist wieder da – sagt Nordkorea

Nordkorea: Kim Jong Un ist wieder da



Nach rund dreiwöchiger Abwesenheit hat sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un laut Medienberichten wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Kim habe an einer Zeremonie zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik in der Provinz Pyongan teilgenommen.

Bild: EPA

Dies berichteten Nordkoreas Staatsmedien laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag. Eine unabhängige Bestätigung der Berichte aus Nordkorea gab es allerdings nicht.

In jüngster Vergangenheit hatte es Spekulationen um den Gesundheitszustand des Diktators gegeben. Kim hatte am 15. April nicht an den Feierlichkeiten anlässlich des Geburtstages des 1994 verstorbenen Staatsgründers Kim Il Sung teilgenommen. (sda/dpa/reu)

