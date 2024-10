Nordkorea: Kim droht bei Verletzung von Souveränität mit Nuklearwaffen

Erst zu Beginn der Woche drohte Südkoreas Präsident Yoon, dass ein nordkoreanischer Einsatz von Atomwaffen das Ende des Regimes bedeuten würde. «Sollte Nordkorea versuchen, Atomwaffen einzusetzen, wird es mit der entschlossenen und überwältigenden Antwort unseres Militärs und der südkoreanisch-amerikanischen Allianz rechnen müssen. Dieser Tag wird das Ende des nordkoreanischen Regimes sein», sagte Yoon in seiner Rede zum nationalen Tag der Streitkräfte am Dienstag.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht, sollten feindliche Kräfte die Souveränität des Landes verletzen. Zudem bezeichnete er den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol als «abnormalen Menschen», der die regionale Sicherheit und den Frieden bedrohe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Kim tätigte seine Aussagen demnach am Mittwoch auf einem Ausbildungslager von Spezialeinheiten der nordkoreanischen Armee.

Der «Gender Health Gap» beschreibt das Ungleichgewicht in der medizinischen Behandlung von Frauen gegenüber Männern. Dieses ist leider weltweit Realität: Die Schweizerinnen gehören allerdings eher zu den glücklicheren Frauen in Sachen Gesundheit.

Der Bundesrat verabschiedete am 15. Mai 2024 den Bericht in Erfüllung des Postulats Fehlmann Rielle (19.3910) «Gesundheit der Frauen: Bessere Berücksichtigung ihrer Eigenheiten». Dort wird aufgezeigt, inwiefern Frauen in der medizinischen Forschung, Prävention und Pflege benachteiligt sind.