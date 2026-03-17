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Norwegen: Gesundheit von Kronprinzessin Mette-Marit verschlechtert

Norwegens Palast teilt mit: Mette-Marits Gesundheitszustand ist «deutlich schlechter»

17.03.2026, 09:4917.03.2026, 10:37

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Der Palast teilte am Dienstagmorgen in einem Statement mit, dass sich ihr Zustand deutlich verschlechtert habe.

Norway v Moldova, 2026 World Cup qualification, Oslo, Norway Oslo, Norway. 09th, September 2025. Mette-Marit, Crown Princess of Norway seen at the 2026 World Cup qualification match between Norway and ...
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer Lungenfibrose.Bild: www.imago-images.de

Die 52-Jährige leidet an einer chronischen Lungenfibrose. Im Dezember wurde bekannt, dass sie eine Lungentransplantation braucht. Für diese sollen nun die Vorbereitungen eingeleitet worden sein.

«Die Kronprinzessin benötigt zunehmend angepasstes Training, Ruhe und Erholung», so Palastsprecherin Sara Svanemyr gegenüber dem Magazin «Se og Hør». Weiter sei ihr offizielles Programm entsprechend ihrem Gesundheitszustand angepasst worden.

Der norwegische Palast machte Mette-Marits Erkrankung im Oktober 2018 publik. Die Krankheit verläuft progressiv. Schon in den letzten Wochen zog sich die Frau von Kronprinz Haakon aus der Öffentlichkeit zurück. Seit Ende Januar nahm sie keine offiziellen Termine mehr wahr. (dab)

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