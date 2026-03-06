Kronprinzessin von Norwegen: Mette-Marit stand in Kontakt mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Bild: www.imago-images.de

Mette-Marit: Kronprinzessin fällt nach Epstein-Skandal in Umfrage durch

In Norwegen wächst die Debatte über die Zukunft von Kronprinzessin Mette-Marit. Aktuelle Umfragen sprechen gegen ihre Zukunft als Königin.

Dinah Rachko / t-online

Ein Artikel von

Nach der Veröffentlichung umfangreicher Kontakte von Mette-Marit zu dem verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nimmt der Druck auf die norwegische Kronprinzessin weiter zu. Neue Befragungen deuten darauf hin, dass ein grosser Teil der Bevölkerung Zweifel an ihrer zukünftigen Rolle als Königin hat.

Die norwegische Zeitung «Nettavisen» liess Anfang März das Marktforschungsinstitut «InFact» eine Umfrage zu dem Thema durchführen. Dort erklärten 46,2 Prozent der Befragten, sie seien dagegen, dass Mette-Marit Königin wird. 24,3 Prozent zeigten sich unentschlossen, 29,5 Prozent unterstützten sie weiterhin.

Vegard Jarness, Soziologe und Leiter der Analyseabteilung bei «InFact», sieht einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Ergebnissen und den jüngsten Kontroversen um die Kronprinzessin. «Diese Zahlen sind im Kontext des Epstein-Falls und des Strafverfahrens gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby zu sehen. Die negative Bewertung ihres Umgangs mit den kontroversen Fällen könnte die Einstellung der Öffentlichkeit zu ihrer zukünftigen Rolle beeinflusst haben.»

«Umfassendes Vertrauensproblem»

Auch in einer weiteren Befragung des Instituts äusserten viele Norweger Kritik am Umgang der Kronprinzessin mit der Epstein-Affäre. 62 Prozent bewerteten ihr Verhalten als schlecht oder sehr schlecht, neun Prozent äusserten eine positive Einschätzung. 13,2 Prozent gaben an, unentschlossen zu sein. Laut Jarness zeige sich daran eine deutliche Skepsis in der Bevölkerung. Dadurch habe die Kronprinzessin in der aktuellen Situation «ein umfassendes Vertrauensproblem». Adelsexpertin Tove Taalesen von «Nettavisen» äusserte dazu: «Ich beginne zu bezweifeln, ob es noch zu retten ist. Die Zahlen zeigen, dass sich das norwegische Volk nicht täuschen lässt.»

Bereits eine Umfrage der norwegischen Zeitung «VG» von Ende Februar 2026 hatte gezeigt, dass sich ein Grossteil der norwegischen Bevölkerung gegen Mette-Marit ausspricht. 47,1 Prozent der befragten 1'068 Personen wollten nicht, dass sie künftig die Krone übernimmt. 29,4 Prozent stärkten ihr dagegen den Rücken und 22,6 Prozent waren unentschlossen.

