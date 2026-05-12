Der Spielplan der Eishockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg
Die Eishockey-Weltmeisterschaft kommt endlich wieder in die Schweiz. Ab dem 15. Mai wird das Turnier in Zürich und in Fribourg ausgetragen. 16 Länder kämpfen dann in 64 Spielen um den Weltmeister-Titel.
Wann die Schweiz spielt und wie der komplette Spielplan der Hockey-WM 2026 aussieht, erfährst du hier:
Inhaltsverzeichnis
Spiele der Schweizer Nati
- Freitag, 15. Mai 2026, 20.20 Uhr: USA – Schweiz
- Samstag, 16. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
- Montag, 18. Mai 2026, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
- Mittwoch, 20. Mai 2026, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
- Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
- Samstag, 23. Mai 2026, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
- Dienstag, 26. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
Die Schweiz trägt alle ihre Spiele in Zürich aus.
K.o.-Phase
- Donnerstag, 28. Mai 2026, 16.20 und 20.20 Uhr: Viertelfinals
- Samstag, 30. Mai 2026, 14.20 und 18.20 Uhr: Halbfinals (Zürich)
- Sonntag, 31. Mai 2026, 15.20 Uhr: Bronzespiel (Zürich)
- Sonntag, 31. Mai 2026, 20.20 Uhr: Final (Zürich)
Spielplan nach Spielort
Zürich
- Freitag, 15. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – Deutschland
20.20 Uhr: USA – Schweiz
- Samstag, 16. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich
16.20 Uhr: Ungarn – Finnland
20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
- Sonntag, 17. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – USA
16.20 Uhr: Österreich – Ungarn
20.20 Uhr: Deutschland – Lettland
- Montag, 18. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – USA
20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
- Dienstag, 19. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Österreich
20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien
- Mittwoch, 20. Mai 2026
16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
20.20 Uhr: USA – Deutschland
- Donnerstag, 21. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Finnland
20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
- Freitag, 22. Mai 2026
16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn
20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien
- Samstag, 23. Mai 2026
12.20 Uhr: Lettland – USA
16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
20.20 Uhr: Österreich – Deutschland
- Sonntag, 24. Mai 2026
16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland
20.20 Uhr: Finnland – Österreich
- Montag, 25. Mai 2026
16.20 Uhr: USA – Ungarn
20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien
- Dienstag, 26. Mai 2026
12.20 Uhr: Ungarn – Lettland
16.20 Uhr: USA – Österreich
20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
- Donnerstag, 28. Mai 2026:
16.20 Uhr: Viertelfinal 1
20.20 Uhr: Viertelfinal 3
- Samstag, 30. Mai 2026
14.20 Uhr: Halbfinal 1
18.20 Uhr: Halbfinal 2
- Sonntag, 31. Mai 2026
15.20 Uhr: Bronzespiel
20.20 Uhr: Final
Fribourg
- Freitag, 15. Mai 2026
16.20 Uhr: Kanada – Schweden
20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark
- Samstag, 16. Mai 2026
12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen
16.20 Uhr: Italien – Kanada
20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien
- Sonntag, 17. Mai 2026
12.20 Uhr: Italien – Slowakei
16.20 Uhr: Dänemark – Schweden
20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien
- Montag, 18. Mai 2026
16.20 Uhr: Kanada – Dänemark
20.20 Uhr: Schweden – Tschechien
- Dienstag, 19. Mai 2026
16.20 Uhr: Italien – Norwegen
20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei
- Mittwoch, 20. Mai 2026
16.20 Uhr: Tschechien – Italien
20.20 Uhr: Schweden – Slowenien
- Donnerstag, 21. Mai 2026
16.20 Uhr: Kanada – Norwegen
20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei
- Freitag, 22. Mai 2026
16.20 Uhr: Kanada – Slowenien
20.20 Uhr: Schweden – Italien
- Samstag, 23. Mai 2026
12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien
16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien
20.20 Uhr: Norwegen – Schweden
- Sonntag, 24. Mai 2026
16.20 Uhr: Dänemark – Italien
20.20 Uhr: Slowakei – Kanada
- Montag, 25. Mai 2026
16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen
20.20 Uhr: Slowenien – Italien
- Dienstag, 26. Mai 2026
12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark
16.20 Uhr: Schweden – Slowakei
20.20 Uhr: Tschechien – Kanada
- Donnerstag, 28. Mai 2026
16.20 Uhr: Viertelfinal 2
20.20 Uhr: Viertelfinal 4
Den gibt es hier im PDF-Format.
Die Gruppen
Gruppe A (Zürich)
Schweiz 🇨🇭
USA 🇺🇸
Finnland 🇫🇮
Deutschland 🇩🇪
Lettland 🇱🇻
Österreich 🇦🇹
Ungarn 🇭🇺
Grossbritannien 🇬🇧
Gruppe B (Fribourg)
Kanada 🇨🇦
Schweden 🇸🇪
Tschechien 🇨🇿
Dänemark 🇩🇰
Slowakei 🇸🇰
Norwegen 🇳🇴
Slowenien 🇸🇮
Italien 🇮🇹
(abu)