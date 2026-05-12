Die Hockey-Nati möchte nächsten Mai vor eigenem Anhang erstmals Weltmeister werden. Bild: keystone

Der Spielplan der Eishockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg

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Die Eishockey-Weltmeisterschaft kommt endlich wieder in die Schweiz. Ab dem 15. Mai wird das Turnier in Zürich und in Fribourg ausgetragen. 16 Länder kämpfen dann in 64 Spielen um den Weltmeister-Titel.

Wann die Schweiz spielt und wie der komplette Spielplan der Hockey-WM 2026 aussieht, erfährst du hier:

Spiele der Schweizer Nati

Freitag, 15. Mai 2026, 20.20 Uhr: USA – Schweiz

USA – Schweiz Samstag, 16. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland

Schweiz – Lettland Montag, 18. Mai 2026, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz

Deutschland – Schweiz Mittwoch, 20. Mai 2026, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz

Österreich – Schweiz Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien

Schweiz – Grossbritannien Samstag, 23. Mai 2026, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn

Schweiz – Ungarn Dienstag, 26. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland

Die Schweiz trägt alle ihre Spiele in Zürich aus.

K.o.-Phase

Donnerstag, 28. Mai 2026, 16.20 und 20.20 Uhr: Viertelfinals

Viertelfinals Samstag, 30. Mai 2026, 14.20 und 18.20 Uhr: Halbfinals (Zürich)

Halbfinals (Zürich) Sonntag, 31. Mai 2026, 15.20 Uhr: Bronzespiel (Zürich)

Bronzespiel (Zürich) Sonntag, 31. Mai 2026, 20.20 Uhr: Final (Zürich)

Spielplan nach Spielort

Zürich

Freitag, 15. Mai 2026

16.20 Uhr: Finnland – Deutschland

20.20 Uhr: USA – Schweiz

Finnland – Deutschland USA – Schweiz Samstag, 16. Mai 2026

12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich

16.20 Uhr: Ungarn – Finnland

20.20 Uhr: Schweiz – Lettland



Grossbritannien – Österreich Ungarn – Finnland Schweiz – Lettland Sonntag, 17. Mai 2026

12.20 Uhr: Grossbritannien – USA

16.20 Uhr: Österreich – Ungarn

20.20 Uhr: Deutschland – Lettland



Grossbritannien – USA Österreich – Ungarn Deutschland – Lettland Montag, 18. Mai 2026

16.20 Uhr: Finnland – USA

20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz​

Finnland – USA Deutschland – Schweiz​ Dienstag, 19. Mai 2026

16.20 Uhr: Lettland – Österreich

20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien​

Lettland – Österreich Ungarn – Grossbritannien​ Mittwoch, 20. Mai 2026

16.20 Uhr: Österreich – Schweiz

20.20 Uhr: USA – Deutschland



Österreich – Schweiz USA – Deutschland Donnerstag, 21. Mai 2026

16.20 Uhr: Lettland – Finnland

20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien

Lettland – Finnland Schweiz – Grossbritannien Freitag, 22. Mai 2026

16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn

20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien

Deutschland – Ungarn Finnland – Grossbritannien Samstag, 23. Mai 2026

12.20 Uhr: Lettland – USA

16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn

20.20 Uhr: Österreich – Deutschland

Lettland – USA Schweiz – Ungarn Österreich – Deutschland Sonntag, 24. Mai 2026

16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland

20.20 Uhr: Finnland – Österreich

Grossbritannien – Lettland Finnland – Österreich Montag, 25. Mai 2026

16.20 Uhr: USA – Ungarn

20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien

USA – Ungarn Deutschland – Grossbritannien Dienstag, 26. Mai 2026

12.20 Uhr: Ungarn – Lettland

16.20 Uhr: USA – Österreich

20.20 Uhr: Schweiz – Finnland



Ungarn – Lettland USA – Österreich Schweiz – Finnland Donnerstag, 28. Mai 2026:

16.20 Uhr: Viertelfinal 1

20.20 Uhr: Viertelfinal 3

Viertelfinal 1 Viertelfinal 3 Samstag, 30. Mai 2026

14.20 Uhr: Halbfinal 1

18.20 Uhr: Halbfinal 2



Halbfinal 1 Halbfinal 2 Sonntag, 31. Mai 2026

15.20 Uhr: Bronzespiel

20.20 Uhr: Final ​

Fribourg

Freitag, 15. Mai 2026

16.20 Uhr: Kanada – Schweden

20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark

Kanada – Schweden Tschechien – Dänemark Samstag, 16. Mai 2026

12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen

16.20 Uhr: Italien – Kanada

20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien

Slowakei – Norwegen Italien – Kanada Slowenien – Tschechien Sonntag, 17. Mai 2026

12.20 Uhr: Italien – Slowakei

16.20 Uhr: Dänemark – Schweden

20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien

Italien – Slowakei Dänemark – Schweden Norwegen – Slowenien Montag, 18. Mai 2026

16.20 Uhr: Kanada – Dänemark

20.20 Uhr: Schweden – Tschechien

Kanada – Dänemark Schweden – Tschechien Dienstag, 19. Mai 2026

16.20 Uhr: Italien – Norwegen

20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei



Italien – Norwegen Slowenien – Slowakei Mittwoch, 20. Mai 2026

16.20 Uhr: Tschechien – Italien

20.20 Uhr: Schweden – Slowenien

Tschechien – Italien Schweden – Slowenien Donnerstag, 21. Mai 2026

16.20 Uhr: Kanada – Norwegen

20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei

Kanada – Norwegen Dänemark – Slowakei Freitag, 22. Mai 2026

16.20 Uhr: Kanada – Slowenien

20.20 Uhr: Schweden – Italien

Kanada – Slowenien Schweden – Italien Samstag, 23. Mai 2026

12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien

16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien

20.20 Uhr: Norwegen – Schweden



Dänemark – Slowenien Slowakei – Tschechien Norwegen – Schweden Sonntag, 24. Mai 2026

16.20 Uhr: Dänemark – Italien

20.20 Uhr: Slowakei – Kanada

Dänemark – Italien Slowakei – Kanada Montag, 25. Mai 2026

16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen

20.20 Uhr: Slowenien – Italien

Tschechien – Norwegen Slowenien – Italien Dienstag, 26. Mai 2026

12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark

16.20 Uhr: Schweden – Slowakei

20.20 Uhr: Tschechien – Kanada



Norwegen – Dänemark Schweden – Slowakei Tschechien – Kanada Donnerstag, 28. Mai 2026

16.20 Uhr: Viertelfinal 2

20.20 Uhr: Viertelfinal 4

Den gibt es hier im PDF-Format.

Die Gruppen

Gruppe A (Zürich)

Schweiz 🇨🇭

USA 🇺🇸

Finnland 🇫🇮

Deutschland 🇩🇪

Lettland 🇱🇻

Österreich 🇦🇹

Ungarn 🇭🇺

Grossbritannien 🇬🇧

Gruppe B (Fribourg)

Kanada 🇨🇦

Schweden 🇸🇪

Tschechien 🇨🇿

Dänemark 🇩🇰

Slowakei 🇸🇰

Norwegen 🇳🇴

Slowenien 🇸🇮

Italien 🇮🇹​

(abu)