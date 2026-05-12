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Der Spielplan der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz

Switzerland&#039;s forward Sven Andrighetto controls the puck, during the IIHF 2025 World Championship semifinal game between Switzerland and Denmark, at the Avicii Arena (Globe), in Stockholm, Sweden ...
Die Hockey-Nati möchte nächsten Mai vor eigenem Anhang erstmals Weltmeister werden.Bild: keystone

Der Spielplan der Eishockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg

12.05.2026, 06:0612.05.2026, 08:06

Die Eishockey-Weltmeisterschaft kommt endlich wieder in die Schweiz. Ab dem 15. Mai wird das Turnier in Zürich und in Fribourg ausgetragen. 16 Länder kämpfen dann in 64 Spielen um den Weltmeister-Titel.

Wann die Schweiz spielt und wie der komplette Spielplan der Hockey-WM 2026 aussieht, erfährst du hier:

Inhaltsverzeichnis
Spiele der Schweizer NatiK.o.-PhaseSpielplan nach SpielortDie Gruppen

Spiele der Schweizer Nati

  • Freitag, 15. Mai 2026, 20.20 Uhr: USA – Schweiz
  • Samstag, 16. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
  • Montag, 18. Mai 2026, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
  • Mittwoch, 20. Mai 2026, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
  • Donnerstag, 21. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
  • Samstag, 23. Mai 2026, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
  • Dienstag, 26. Mai 2026, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland

Die Schweiz trägt alle ihre Spiele in Zürich aus.

Das gab es noch nie: Hockey-Nati zieht Ambühls Nummer 10 zurück

K.o.-Phase

  • Donnerstag, 28. Mai 2026, 16.20 und 20.20 Uhr: Viertelfinals
  • Samstag, 30. Mai 2026, 14.20 und 18.20 Uhr: Halbfinals (Zürich)
  • Sonntag, 31. Mai 2026, 15.20 Uhr: Bronzespiel (Zürich)
  • Sonntag, 31. Mai 2026, 20.20 Uhr: Final (Zürich)

Spielplan nach Spielort

Zürich

  • Freitag, 15. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – Deutschland
    20.20 Uhr: USA – Schweiz
  • Samstag, 16. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich
    16.20 Uhr: Ungarn – Finnland
    20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
  • Sonntag, 17. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – USA
    16.20 Uhr: Österreich – Ungarn
    20.20 Uhr: Deutschland – Lettland
  • Montag, 18. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Finnland – USA
    20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz​
  • Dienstag, 19. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Lettland – Österreich
    20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien​
  • Mittwoch, 20. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Österreich – Schweiz
    20.20 Uhr: USA – Deutschland
  • Donnerstag, 21. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Lettland – Finnland
    20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
  • Freitag, 22. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Deutschland – Ungarn
    20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien
  • Samstag, 23. Mai 2026
    12.20 Uhr:     Lettland – USA
    16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
    20.20 Uhr: Österreich – Deutschland
  • Sonntag, 24. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Grossbritannien – Lettland
    20.20 Uhr: Finnland – Österreich
  • Montag, 25. Mai 2026
    16.20 Uhr: USA – Ungarn
    20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien
  • Dienstag, 26. Mai 2026
    12.20 Uhr:     Ungarn – Lettland
    16.20 Uhr: USA – Österreich
    20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
  • Donnerstag, 28. Mai 2026:
    16.20 Uhr:     Viertelfinal 1
    20.20 Uhr: Viertelfinal 3
  • Samstag, 30. Mai 2026
    14.20 Uhr: Halbfinal 1
    18.20 Uhr: Halbfinal 2
  • Sonntag, 31. Mai 2026
    15.20 Uhr:     Bronzespiel
    20.20 Uhr: Final ​

Fribourg

  • Freitag, 15. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Kanada – Schweden
    20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark
  • Samstag, 16. Mai 2026
    12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen
    16.20 Uhr: Italien – Kanada
    20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien
  • Sonntag, 17. Mai 2026
    12.20 Uhr: Italien – Slowakei
    16.20 Uhr: Dänemark – Schweden
    20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien
  • Montag, 18. Mai 2026
    16.20 Uhr: Kanada – Dänemark
    20.20 Uhr: Schweden – Tschechien
  • Dienstag, 19. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Italien – Norwegen
    20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei
  • Mittwoch, 20. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Tschechien – Italien
    20.20 Uhr: Schweden – Slowenien
  • Donnerstag, 21. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Kanada – Norwegen
    20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei
  • Freitag, 22. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Kanada – Slowenien
    20.20 Uhr: Schweden – Italien
  • Samstag, 23. Mai 2026
    12.20 Uhr:     Dänemark – Slowenien
    16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien
    20.20 Uhr: Norwegen – Schweden
  • Sonntag, 24. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Dänemark – Italien
    20.20 Uhr: Slowakei – Kanada
  • Montag, 25. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Tschechien – Norwegen
    20.20 Uhr: Slowenien – Italien
  • Dienstag, 26. Mai 2026
    12.20 Uhr:     Norwegen – Dänemark
    16.20 Uhr: Schweden – Slowakei
    20.20 Uhr: Tschechien – Kanada
  • Donnerstag, 28. Mai 2026
    16.20 Uhr:     Viertelfinal 2
    20.20 Uhr: Viertelfinal 4

Den gibt es hier im PDF-Format.

Die Gruppen

Gruppe A (Zürich)

Schweiz 🇨🇭
USA 🇺🇸
Finnland 🇫🇮
Deutschland 🇩🇪
Lettland 🇱🇻
Österreich 🇦🇹
Ungarn 🇭🇺
Grossbritannien 🇬🇧

Gruppe B (Fribourg)

Kanada 🇨🇦
Schweden 🇸🇪
Tschechien 🇨🇿
Dänemark 🇩🇰
Slowakei 🇸🇰
Norwegen 🇳🇴
Slowenien 🇸🇮
Italien 🇮🇹​

(abu)

Mehr zur Eishockey-WM 2026:

Am Freitag geht es los: Melde dich jetzt für das Tippspiel zur Eishockey-WM an
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Prinz Ipiell
19.08.2025 16:53registriert April 2022
Gibt es denn auch schon Hinweise zu den Preisen? Sind sie dieses Mal zahlbar oder muss ich wieder einen Kleinwagen verkaufen um mit der Familie ein Spiel zu sehen?
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