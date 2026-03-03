Prozess in Norwegen: Marius Borg Høiby wegen neuer Vorwürfe angeklagt

Die Liste der Vorwürfe im Prozess gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wächst.

Eine Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby. Bild: keystone

Nachdem Marius Borg Høiby kurz vor dem Start der Verhandlung gegen ihn Anfang Februar erneut festgenommen worden war, ist er nun zusätzlich in mehreren Punkten angeklagt. Die Vorwürfe: rücksichtsloses Verhalten und Verstoss gegen ein Kontaktverbot nach einem Vorfall in seiner eigenen Wohnung. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB am Dienstag.

Sein Mandant gestehe die Taten ein, sagte Høibys Anwalt Petar Sekulic demnach. «Er ist auch einverstanden damit, dass die zusätzliche Anklage im Hauptverfahren behandelt wird.» In dem Prozess ist der 29-Jährige bereits in 38 Punkten angeklagt, darunter vier Fälle von Vergewaltigung nach norwegischem Recht. Er sitzt während der Verhandlung in Untersuchungshaft. (dab/sda/dpa)