sonnig12°
DE | FR
burger
International
Musik

Letztes Studioalbum der Toten Hosen heisst «Trink aus! Wir müssen gehen»

Die TOTEN HOSEN, Band, Musikgruppe, v.l. Andreas MEURER ANDI, Andreas von HOLST Kuddel, Vom RITCHIE, Andreas FREGE CAMPINO und Michyael BREITKOPF BREITI Verleihung des Staatspreises des Landes Nordrhe ...
Die Toten Hosen (v. l. n. r.): Andreas Meurer (Andi), Andreas von Holst (Kuddel), Vom Ritchie, Andreas Frege (Campino) und Michyael Breitkopf (Breiti).
Bild: www.imago-images.de

Die Toten Hosen kündigen letztes Studioalbum an

02.03.2026, 17:1502.03.2026, 17:15

Die Toten Hosen haben in den sozialen Medien ihr «letztes reguläres Studioalbum» angekündigt.

Das neue Album «Trink aus! Wir müssen gehen» werde am 29. Mai erscheinen, teilte die deutsche Punkrock-Band mit. Dazu werde es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben – die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden.

45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen schliesse sich damit ein Kreis, so die Band in einer Mitteilung: «Einer hat im Proberaum geschrien: ‹Lasst uns ein letztes Album machen!› Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung gross. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, nochmal aus allen Rohren zu schiessen und rauszuhauen, was geht.»

Die Toten Hosen – Trink aus! Wir müssen gehen Cover
So sieht das neue Album aus.Bild: dth.de / andreas gursky

Das Foto für das Cover von «Trink aus! Wir müssen gehen» hat der weltberühmte Fotokünstler Andreas Gursky gemacht, ein guter Freund der Düsseldorfer Band.

Ab Juni haben Die Toten Hosen eine grosse Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Einen Auftritt soll es auch bei einem Festival in Grossbritannien geben. Ausserdem hat die Band angekündigt, das letzte Mal live in Argentinien zu spielen. Dort sind im Oktober drei Auftritte angesetzt.

Der Schlussakkord der Tour ist für 2027 in ihrer Heimatstadt Düsseldorf geplant. (sda/dpa)

Mehr Infos zur Tour:

Tote Hosen geben im Juni 2027 Konzert in Bern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 30 CH-Nummer-1-Hits aus 50 Jahren CH-Hitparade
1 / 32
Die 30 CH-Nummer-1-Hits aus 50 Jahren CH-Hitparade
Les Sauterelles – «Heavenly Club». 9. Juli 1968.
quelle: cdandlp.com / cdandlp.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So nehmen wir Musik wahr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wirtschaft läuft schleppend: Milei will in Argentinien weiter deregulieren
Argentiniens Präsident Javier Milei will die zum Teil immer noch streng regulierte Wirtschaft des südamerikanischen Landes weiter liberalisieren.
In seiner Rede zur Lage der Nation kündigte der in wirtschaftlichen Fragen libertäre Staatschef Massnahmen zur Deregulierung, Steuerreformen und eine Öffnung der zweitgrössten Volkswirtschaft Südamerikas an. Zudem versprach er eine weiterhin restriktive Haushaltspolitik, um die Inflation im Zaum zu halten.
Zur Story