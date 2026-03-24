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Grosse Explosion erschüttert Ölraffinerie in Texas

Grosse Explosion erschüttert Ölraffinerie in Texas

24.03.2026, 14:2324.03.2026, 14:23

Nach einer schweren Explosion bei einer Ölraffinerie an der texanischen Küste haben die Behörden Anwohner aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben.

In this still image taken from a video provided by KBMT, smoke rises near the Valero Port Arthur Refinery in Port Arthur, Texas Monday, March 23, 2026. (KBMT via AP) permission is on file
Rauch steigt bei der Valero-Raffinerie in Port Arthur auf.Bild: keystone

Die Explosion ereignete sich am Montagabend bei der Valero-Raffinerie in Port Arthur. Nach Behördenangaben gab es keine Verletzten. Als Ursache gilt nach ersten Erkenntnissen ein Industrieheizer, wie eine Polizeibeamtin dem US-Sender Fox News sagte. Nach der Explosion sei eine grosse, schwarze Rauchwolke aufgestiegen, berichtete der Lokalsender KFDM.

In der Raffinerie werden laut Unternehmensangaben täglich rund 435'000 Barrel Rohöl zu Diesel, Benzin und Kerosin verarbeitet. (hkl/sda/dpa)

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