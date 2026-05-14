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Starmers Ex-Vize Rayner bringt sich ins Spiel um Nachfolge

Starmers Ex-Vize Rayner bringt sich ins Spiel um Nachfolge

14.05.2026, 10:3314.05.2026, 10:33
FILE - Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer and Deputy Prime Minister Angela Rayner attend a concert to mark the 80th Anniversary of V-E Day at Horse Guards Parade, London, Thursday May 8, 2025. ...
Da hielt sie Keir Starmer noch im Arm, jetzt will sie ihn ersetzen: Angela Rayner.Bild: keystone

Die frühere britische Vizeregierungschefin Angela Rayner hat sich als mögliche Nachfolgerin von Premier Keir Starmer ins Spiel gebracht.

Inmitten Spekulationen über einen bevorstehenden Rücktritt von Gesundheitsminister Wes Streeting und einen Misstrauensantrag gegen Starmer in der Fraktion, deutete Rayner an, sie könnte ihren Hut für Starmers Posten in den Ring werfen.

Steuervorwürfe gegen Rayner ausgeräumt

Sie werde ihren Teil beitragen, betonte die Labour-Politikerin in einem Interview mit dem «Guardian», auf die Frage, ob sie als Gegenkandidatin zu Starmer und weiteren Herausforderern antreten werde. Sie betonte jedoch, dass sie nicht die Absicht habe, die Abstimmung selbst herbeizuführen.

Rayner war im vergangenen September von ihrem Posten als Vizeregierungschefin und Ministerin für Wohnungsbau zurückgetreten, nachdem herausgekommen war, dass sie zu wenig Grunderwerbsteuer bezahlt hatte. Inzwischen sei die Differenz beglichen und sie von dem Verdacht der Steuerhinterziehung entlastet, berichtete der «Guardian».

Starmer wies Rücktrittsforderungen zurück

Der politisch angeschlagene Premier und Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei Keir Starmer steht seit dem Wahldebakel für seine Partei in der vergangenen Woche massiv unter Druck. Labour hatte bei den Kommunalwahlen in England und Regionalwahlen in Wales und Schottland desaströse Ergebnisse eingefahren. Profitieren konnten davon vor allem die Rechtspopulisten der Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, die auch in landesweiten Umfragen führen.

Rücktrittsforderungen wies Starmer bislang zurück. In seiner Fraktion brodelt es jedoch. Medienberichten zufolge soll die für einen Misstrauensantrag erforderliche Zahl von Abgeordneten erreicht sein. Gesundheitsminister Wes Streeting gehört dem rechten Flügel der Partei an. Angela Rayner hingegen gilt als dem linken Lager zugehörig. (sda/dpa)

Mehr dazu:

«Er wirkte geradezu panisch»: Druck auf Keir Starmer nimmt weiter zu
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