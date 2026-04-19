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Polizei sucht zweites Hipp-Glas mit Rattengift in Österreich

Polizei sucht zweites Hipp-Glas mit Rattengift in Österreich

19.04.2026, 11:1619.04.2026, 11:16
ABD0004_20260418 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA0002 VOM 18.4.2026 - HiPP hat sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Ma ...
Am Samstag war ein erstes Glas mit Rattengift entdeckt worden.Bild: APA/APA

In Österreich wird nach einem zweiten womöglich mit Rattengift verseuchten Glas Hipp-Babynahrung gesucht. Die Polizei im Burgenland südöstlich von Wien habe Erkenntnisse, dass dort ein weiteres Glas im Umlauf gebracht worden sein könnte, sagte der Polizeisprecher. Am Samstag war ein erstes Glas mit Rattengift entdeckt worden. Das Unternehmen soll nach Behördenangaben erpresst werden.

Was bisher geschah:

Babynahrung-Hersteller Hipp erpresst – Rattengift in Glas gefunden

«Es spricht viel dafür, dass es nur dieses zweite Glas gibt», sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Dies erschliesse sich aus kriminaltaktischen Quellen – weitere Einzelheiten wollte er nicht nennen. Trotzdem seien auch weitere Manipulationen nicht auszuschliessen. Die Gläser sind daran zu erkennen, dass der Deckel manipuliert ist, und unter dem Glasboden soll sich ein weisser Aufkleber mit rotem Kreis befinden. (sda/dpa)

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