Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn. Bild: AP/AP

Schweizer schreit NS-Parolen auf Stadtplatz in Österreich

Ein betrunkener Schweizer hat in der Nacht auf Mittwoch im Zentrum der österreichischen Stadt Braunau NS-Parolen und antisemitische Äusserungen herumgeschrien. Zudem hat er den Hitlergruss gezeigt.

Als die von einer Anrainerin alarmierte Polizei kam, erklärte der 31-Jährige, dass er durch einen am Vormittag gesehenen Film über die NS-Zeit «traumatisiert» gewesen sei.

Der Mann trug auch einen Ehrenring der Waffen-SS, den er von seinem Grossvater geerbt haben will, so die Exekutive. Der Schweizer wurde auf freiem Fuss angezeigt. (sda/apa)