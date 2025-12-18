Nebel
DE | FR
burger
International
Österreich

Schweizer schreit NS-Parolen auf Stadtplatz in Österreich

FILE - This Sept. 27, 2012 file picture shows an exterior view of Adolf Hitler&#039;s birth house , front, in Braunau am Inn, Austria. Austrian police said they have detained a man described by local ...
Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn.Bild: AP/AP

Schweizer schreit NS-Parolen auf Stadtplatz in Österreich

18.12.2025, 09:1418.12.2025, 09:14

Ein betrunkener Schweizer hat in der Nacht auf Mittwoch im Zentrum der österreichischen Stadt Braunau NS-Parolen und antisemitische Äusserungen herumgeschrien. Zudem hat er den Hitlergruss gezeigt.

Als die von einer Anrainerin alarmierte Polizei kam, erklärte der 31-Jährige, dass er durch einen am Vormittag gesehenen Film über die NS-Zeit «traumatisiert» gewesen sei.

Der Mann trug auch einen Ehrenring der Waffen-SS, den er von seinem Grossvater geerbt haben will, so die Exekutive. Der Schweizer wurde auf freiem Fuss angezeigt. (sda/apa)

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das wurde aus der Führungsriege des «Dritten Reiches»
1 / 32
Das wurde aus der Führungsriege des «Dritten Reiches»
Vermutlich eine der letzten Aufnahmen des «Führers»: Adolf Hitler besichtigt im April 1945 die zerstörte Reichskanzlei. Am 29. April heiratete der Diktator im Bunker unter der Kanzlei seine Freundin Eva Braun.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Russischer Kart-Fahrer zeigt Hitlergruss und bricht in Gelächter aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kein Verbrenner-Verbot: Das ist der Plan B, um E-Autos zu fördern
Die EU will in Europa produzierte E-Auto-Batterien fördern und elektrische Firmenwagen sollen bis 2035 nahezu klimaneutral sein. Auch eine dritte Massnahme soll die europäische Autoindustrie entlasten.
Die EU-Kommission will die europäische Autoindustrie beim Übergang zur E-Mobilität mit Förderungen der Batterieindustrie und Bürokratieabbau unterstützen. Neben den Änderungen beim Verbrenner-Aus sollen 1,8 Milliarden Euro Unterstützung eine komplett in Europa produzierte Batterie ermöglichen, wie die Europäische Kommission in Strassburg mitteilte.
Zur Story