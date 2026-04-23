Der Sachschaden des Unfalls. Bild: EPA RITZAU SCANPIX

Dänemark: Züge kollidieren frontal – viele Verletzte

Mehr «International»

Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Das genaue Ausmass ist noch unklar. Zwei Züge seien auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestossen, hiess es in einer Polizeimitteilung.

Die angrenzende Strasse werde für längere Zeit gesperrt sein. Mehrere Krankenwagen und ein grosses Polizeiaufgebot waren am Morgen vor Ort.

Eine Strasse musste gesperrt werden. Bild: EPA RITZAU SCANPIX

Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestossen

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Es gebe zwar Verletzte, aber: «Niemand ist eingeklemmt.» (nil/sda/dpa)