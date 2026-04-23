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Zugunglück in Dänemark nach Frontalkollision – viele Verletzte

epa12908394 Damages at the accident scene after two trains collided between Hilleroed and Kagerup at Isteroedvejen, Denmark, 23 April 2026. There are reports of personal injuries, according to the dut ...
Der Sachschaden des Unfalls.Bild: EPA RITZAU SCANPIX

Dänemark: Züge kollidieren frontal – viele Verletzte

23.04.2026, 09:2523.04.2026, 09:25

Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Das genaue Ausmass ist noch unklar. Zwei Züge seien auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestossen, hiess es in einer Polizeimitteilung.

Die angrenzende Strasse werde für längere Zeit gesperrt sein. Mehrere Krankenwagen und ein grosses Polizeiaufgebot waren am Morgen vor Ort.

epa12908391 Motorists wait in traffic jams caused after two trains collided between Hilleroed and Kagerup at Isteroedvejen, Denmark, 23 April 2026. There are reports of personal injuries, according to ...
Eine Strasse musste gesperrt werden.Bild: EPA RITZAU SCANPIX

Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestossen

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Es gebe zwar Verletzte, aber: «Niemand ist eingeklemmt.» (nil/sda/dpa)

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