Dänemark: Züge kollidieren frontal – viele Verletzte
Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Das genaue Ausmass ist noch unklar. Zwei Züge seien auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestossen, hiess es in einer Polizeimitteilung.
Die angrenzende Strasse werde für längere Zeit gesperrt sein. Mehrere Krankenwagen und ein grosses Polizeiaufgebot waren am Morgen vor Ort.
Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestossen
Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Es gebe zwar Verletzte, aber: «Niemand ist eingeklemmt.» (nil/sda/dpa)