Landespremiere: Pakistan führt Transgender-Fahrdienst ein

Auch für Frauen sind Belästigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln ein weit verbreitetes Problem. Einige pakistanische Grossstädte haben pinke Busse eingeführt, die nur für weibliche Fahrgäste vorgesehen sind. (sda/dpa)

In Pakistan leben transgeschlechtliche Menschen oft am Rande der Gesellschaft, auch wenn das Gesetz ihre Diskriminierung verbietet. Sie sind nicht nur Belästigungen ausgesetzt, sondern werden immer wieder auch Opfer von Tötungsdelikten und Verschleppungen.

Die pink-weissen Autos mit der Aufschrift «SheDrives» rollen seit einigen Tagen durch die Strassen Lahores und sollen vor Belästigung schützen. Auch eine Ausweitung in andere Städte sei geplant. Die Fahrt kann über eine App auf dem Handy gebucht werden.

Die Millionenstadt Lahore in Pakistan hat den ersten Transgender-Fahrdienst des Landes eingeführt. Der Taxiservice richtet sich explizit an Angehörige der Transgender-Gemeinschaft und Frauen, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Presse-Agentur.

Bild: keystone

