International
Palästina

epa12591283 Palestinian relatives mourn near the body of Raed Saed, a senior leader of the Al-Qassam Brigades, during his funeral at Al-Shati refugee camp in Gaza City, Gaza Strip, 14 December 2025, a ...
Palästinensische Angehörige trauern um Raed Saed, einen hochrangigen Anführer der Al-Qassam-Brigaden, während seiner Beerdigung im Flüchtlingslager Al-Shati in Gaza-Stadt.Bild: keystone

Hamas bestätigt Tod mehrerer führender Mitglieder

29.12.2025, 16:1829.12.2025, 16:25

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat offiziell den Tod von fünf führenden Mitgliedern bei israelischen Angriffen während des Gaza-Kriegs bestätigt.

Unter den Toten sind laut einer Mitteilung der Organisation der ehemalige Sprecher des militärischen Hamas-Flügels, Abu Obeida, der Bruder des ebenfalls getöteten Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar, Mohammed al-Sinwar, sowie der ranghohe Hamas-Kommandeur Raed Saad. Der neue Sprecher des militärischen Hamas-Arms, der Kassam-Brigaden, nennt sich auch Abu Obeida.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren hat Israel zahlreiche ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure im Gazastreifen sowie im Ausland getötet. Auch nach Beginn einer Waffenruhe am 10. Oktober hat Israels Armee ihre Angriffe auf Hamas-Mitglieder fortgesetzt.

Hamas-Funktionäre im Ausland

Der höchste Hamas-Führer im Ausland ist derzeit Chalil al-Haja. Er leitet die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel. Er hält sich die meiste Zeit im Golfemirat Katar auf. Auch andere höhere Hamas-Funktionäre im Ausland leben zumeist in Katar oder in der Türkei.

Al-Haja hatte im September einen israelischen Angriff auf die Hamas-Spitze in der katarischen Hauptstadt Doha überlebt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu musste sich nach dem Angriff, der international scharf kritisiert wurde, bei Katar entschuldigen. US-Präsident Donald Trump sicherte dem Golfstaat überdies militärischen Schutz zu. (sda/dpa)

