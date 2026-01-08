bedeckt
Israel: Erneut gewaltsame Vorfälle in Gaza

Wieder gewaltsame Vorfälle in Gaza

08.01.2026, 13:4208.01.2026, 13:42

Im Gazastreifen haben Extremisten trotz geltender Waffenruhe israelischen Armeeangaben zufolge ein Geschoss Richtung Israel gefeuert. Dieses habe jedoch sein Ziel verfehlt, teilte Israels Militär mit.

Hamas militants search for the remains of Israeli hostage in Zeitoun neighborhood of Gaza City, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) Israel Palestinians Gaza
Hamas-Kämpfer in Gaza-Stadt.Bild: keystone

Medizinische Kreise meldeten unterdes, dass ein elf Jahre altes Mädchen durch israelisches Armeefeuer im Norden des Palästinensergebiets ums Leben gekommen sei. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Vorwürfen nach.

Mit Blick auf das fehlgeschlagene Geschoss sagte das israelische Militär derweil, es sei aus der Stadt Gaza, die ebenfalls im Norden des Gebiets liegt, abgefeuert worden. Das Geschoss sei in der Nähe eines Spitals im Gazastreifen eingeschlagen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Von wem der Angriff ausging, war zunächst unklar.

Israels Armee teilte weiterhin mit, sie habe den Abschussort angegriffen. Auch Augenzeugen im Gazastreifen bestätigten der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass eine Rakete in der Stadt Gaza abgeschossen worden und in dem Küstenstreifen niedergegangen sei.

Waffenruhe seit dem 10. Oktober 2025

Seit dem 10. Oktober 2025 gilt eigentlich eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Es gibt dennoch immer wieder gewaltsame Vorfälle. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
