Clint Capela trug massgeblich zum 106:99-Sieg der Houston Rockets über die Portland Trail Blazers bei. Der Genfer stand 22 Minuten auf dem Parkett, sein Saisonschnitt liegt sonst bei zwölf Minuten.
Mit zwei Punkten blieb seine Ausbeute überschaubar, auch weil er zwei Freiwürfe vergab. Unter dem Korb lieferte er mit sechs Rebounds jedoch den gewohnt verlässlichen Beitrag. (hkl/sda)
