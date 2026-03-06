recht sonnig
Sportnews-Ticker: Mehr Einsatzzeit als üblich für Capela

Sport-News

Mehr Einsatzzeit als üblich für Capela +++ Deschwanden verpasst Podest um 0,5 Punkte

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
06.03.2026, 13:4507.03.2026, 08:25
Mehr Einsatzzeit als üblich für Capela
Clint Capela trug massgeblich zum 106:99-Sieg der Houston Rockets über die Portland Trail Blazers bei. Der Genfer stand 22 Minuten auf dem Parkett, sein Saisonschnitt liegt sonst bei zwölf Minuten.

Mit zwei Punkten blieb seine Ausbeute überschaubar, auch weil er zwei Freiwürfe vergab. Unter dem Korb lieferte er mit sechs Rebounds jedoch den gewohnt verlässlichen Beitrag. (hkl/sda)

22:33
Olten erster Playoff-Halbfinalist
Olten qualifiziert sich in der Swiss League als erstes Team für die Playoff-Halbfinals. Mit dem 2:1-Auswärtserfolg im Thurgau holen sie sich den nötigen vierten Sieg.

Das in der Qualifikation als Siebter enttäuschende Olten machte gleich bei erster Gelegenheit den Sack zu und schaltete den Zweiten Thurgau mit 4:1 Siegen aus. Guillaume Asselin im ersten und Fadri Riatsch mit seinem ersten Playofftor im zweiten Drittel brachten die Gäste in Weinfelden 2:0 in Führung, Thurgau konnte in der Schlussphase nur noch verkürzen.

Die einzigen zwei aufstiegsberechtigten Teams La Chaux-de-Fonds und Visp verschafften sich mit 6:3-eimsiegen zwei Matchpucks für den Halbfinaleinzug. Die Neuenburger reagierten auf die 2:7-Klatsche am Dienstag in Chur und zwei Niederlagen in Folge. Visp gewann gegen Basel auch sein drittes Spiel zuhause im Wallis. In dieser Serie gab es bisher lauter Heimsiege.

Die Partie in Siders ging beim Stand von 3:3 in die Verlängerung. Sierre führt gegen die GCK Lions mit 3:1 Siegen und kann den Halbfinaleinzug ebenfalls klar machen.
22:27
Aarau kommt Vaduz näher
Eine Woche vor dem Direktduell verkürzt Aarau den Rückstand auf Leader Vaduz auf drei Punkte. Der FCA gewinnt gegen Etoile Carouge 3:0, während sich die Liechtensteiner und Rapperswil 0:0 trennen.

Die Aarauer konnten sich beim Gastspiel im Stade de la Fontenette einmal mehr bei Shkelqim Vladi bedanken. Der Stürmer des FC Lugano, der im Winter nach einem halben Jahr bei St. Gallen an den FCA ausgeliehen wurde, traf wie bereits in der Vorwoche gegen Rapperswil doppelt. Damit kommt der 25-Jährige in bislang sieben Einsätzen für die Aargauer auf sechs Tore.

Vaduz dagegen verpasste trotz klarer Feldüberlegenheit den vierten Sieg in Serie. Die Gäste fanden bis zum Schluss kein Rezept, um Cyrill Emch, den beim FC Basel ausgebildeten Torhüter der Rapperswiler, zu überwinden. Damit blieb die beste Offensive der Liga erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Treffer.

In einer Woche stehen sich Aarau und Vaduz im Aarauer Brügglifeld gegenüber. In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison setzte sich jeweils das Heimteam knapp durch.
Deschwanden verpasst Podest um 0,5 Punkte
Der Schweizer Gregor Deschwanden verpasst beim in einem Durchgang ausgetragenen Weltcup-Springen von Lahti als Vierter das Podest nur um einen halben Punkt. So gut war der Olympia-Dritte von Predazzo von der Normalschanze im Weltcup seit Januar vor einem Jahr (4. bei der Vierschanzentournee in Innsbruck) nicht mehr klassiert.

Den Sieg hätte sich beim siebten Springen in Folge Domen Prevc gesichert, doch der Slowene wurde wegen eines um einen Zentimeter zu langen Skis disqualifiziert. So kam Olympiasieger Philipp Raimund zu seinem ersten Weltcupsieg. Dennoch steht Prevc bereits fünf Wettkämpfe vor Schluss als Sieger des Gesamtweltcups fest, da sein letzter verbliebener Konkurrent Ryoyu Kobayashi nur Sechster wurde. Prevc hat mit erst 26 Jahren und als zweiter Athlet nach Matti Nykänen die «Big Five» des Skispringens gewonnen: Olympiasieg, WM-Titel, Skiflug-WM-Titel, Vierschanzentournee und Gesamtweltcup. (riz/sda)


Schweizer Doppelsieg am dritten EM-Tag
Die Schweizer haben der Skitouren-EM in Shahdag in Aserbaidschan auch am dritten Wettkampftag den Stempel aufgedrückt. Rémi Bonnet und Thomas Bussard feierten im Einzel-Rennen einen Doppelerfolg. Der Freiburger Bonnet siegte mit über drei Minuten Vorsprung. Für Bussard, der am Donnerstag in der olympischen Mixed-Staffel an der Seite von Marianne Fatton triumphiert hatte, war es nach dem 2. Platz zum EM-Auftakt im Sprint die zweite Silbermedaille an diesen Titelkämpfen.(riz/sda)


Operation und vorzeitiges Saisonende für Niederhäuser
Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser muss seine erste Saison in der NBA vorzeitig beenden. Der 22-jährige Center der Los Angeles Clippers muss sich laut Medienberichten nach einer Verletzung am rechten Fuss einer Operation unterziehen.

Niederhäuser hatte sich die Verletzung am Mittwoch im Heimspiel gegen die Indiana Pacers zugezogen, als er versuchte, einen Wurf eines Gegners zu blocken. Nach der Aktion griff er sich sofort an den Knöchel und konnte das Spielfeld nur mit Hilfe verlassen. Er wird nach einer Operation erst in der nächsten Saison aufs Parkett zurückkehren. (riz/sda)
Auf zwei EM-Titel folgt Silber für Fatton
Olympiasiegerin Marianne Fatton verpasste in ihrem dritten Rennen an der EM in Shahdag in Aserbaidschan den dritten Sieg. Die Neuenburgerin musste sich in der Disziplin Einzel hinter der Italienerin Giulia Murada mit Silber begnügen. Caroline Ulrich und Thibe Deseyn liefen als Fünfte respektive Sechste neben das Podest. Zum Abschluss der Titelkämpfe werden am Sonntag die Medaillen in der Disziplin Vertical vergeben. (riz/sda)
Sina Arnet verpasst Finaldurchgang
Der Finaldurchgang beim zweiten Weltcup-Springen in Lahti fand erneut ohne Sina Arnet statt. Nach Platz 31 am Vortag scheiterte die 20-jährige Engelbergerin als 32. erneut knapp. Der Sieg ging wiederum an Nika Prevc. Die Slowenin, die am Donnerstag mit nur 20 Jahren zum dritten Mal in Folge die grosse Kugel für den Gesamtweltcupsieg geholt hat, schaffte dabei erneut Historisches: Mit nunmehr 16 Siegen in einer Saison ist sie die alleinige Rekordhalterin vor der Japanerin Sara Takanashi (2013/14 mit 15 Erfolgen). (sda)


Siegenthaler scheitert im Halbfinal
Die Snowboardcrosserin Sina Siegenthaler schaffte in Erzurum im Osten der Türkei zum zweiten Mal in dieser Weltcup-Saison den Sprung in die Halbfinals. Dort wurde die Schnellste der Qualifikation jedoch in den kleinen Final verwiesen. Als Siebente erreichte die 25-jährige Emmentalerin nach den Rängen 4, 10 und 10 ihr zweitbestes Resultat in diesem Winter. Alle anderen Schweizerinnen schieden bereits in den Viertelfinals aus. Den Wettkampf gewann die Französin Léa Casta.

Die Schweizer Männer waren beim Sieg des Deutschen Leon Ulbricht weniger erfolgreich. Valerio Jud schied in den Viertelfinals, Kalle Koblet und Laurin Fuhrer bereits in den Achtelfinals aus. (riz/sda)
Fabrice von Grünigen im Training gestürzt
Fabrice von Grünigen stürzte im ersten offiziellen Snowboardcross-Training am Tag der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele. Der Berner Oberländer zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu und wird die Snowboardcross-Qualifikation am Samstag, und entsprechend auch die Finals am Sonntag, verpassen.

Wie Swiss Paralympic mitteilte, wurde der Berner Oberländer, der bei einem Sprung zu Fall kam, von Einsatzkräften vor Ort versorgt. Nach medizinischen Abklärungen im Spital in Cortina, bei denen keine weiteren Verletzungen festgestellt wurden, wurde von Grünigen entlassen und ist nun zurück im paralympischen Dorf. Dort wird er weiter von Teamärztin Marion Grögli betreut. Ob er im Banked Slalom, der zweiten Snowboard-Disziplin, am 14. März starten kann, ist noch offen. (riz/sda)

LeBron mit nächstem Rekord
Die Karriere von Basketball-Superstar LeBron James ist um einen Rekord reicher. Der 41-Jährige ist in der NBA nun auch der Spieler mit den meisten getroffenen Körben aus dem Spiel heraus. James steht nach der 113:120-Niederlage der Los Angeles Lakers bei den Denver Nuggets nun bei 15'842 verwandelten Versuchen, womit er den bisherigen Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar (15'837) übertraf.

James hält zudem weitere Bestmarken, etwa für die meisten Punkte, Playoff-Spiele oder Spielminuten. Erst vor wenigen Wochen wurde er zum ältesten NBA-Spieler, dem ein Triple-Double gelang. (ram/sda)
