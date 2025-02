Arabische Länder lehnen Trump-Vorschlag zu Gaza ab

Weisses Haus nimmt Selena Gomez nach Tränen-Video ins Visier

Selena Gomez sorgte in den vergangenen Tagen für jede Menge Gesprächsstoff. So zeigte sich die Musikerin, die ihren Durchbruch einst mit ihrer Rolle in der Disney-Serie «Die Zauberer vom Waverly Place» gefeiert hatte, erschüttert über die Pläne des neuen US-Präsidenten. Seit dem Machtwechsel in den Vereinigten Staaten machte es sich Donald Trump zum Ziel, Massenabschiebungen durchzusetzen.