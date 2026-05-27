recht sonnig29°
DE | FR
burger
International
Palästina

Trumps «Friedensrat»: Kein Geld im Gaza-Fonds des Board of Peace

FILE - President Donald Trump signs the charter of his Board of Peace initiative at the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Jan. 22, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber, Fil ...
Zahlreiche Staatschefs umscharen Präsident Donald Trump während er die Gründungscharta des Board of Peace unterschreibt.Bild: keystone

Offenbar kein Geld im Gaza-Fonds von Trumps «Friedensrat»

Trumps «Friedensrat» sollte Aufbauhilfe in Gaza leisten. Doch bisher ist fraglich, wo das entsprechende Geld dafür liegt.
27.05.2026, 13:3127.05.2026, 13:31
Ein Artikel von
t-online

Im offiziellen Gaza-Fonds des «Friedensrats» von US-Präsident Donald Trump befindet sich offenbar bisher kein Geld. Bisher seien noch keine Gelder von Spendern in den offiziellen Fonds der Weltbank eingegangen, berichtet die «Financial Times» (FT) und verweist auf vier Personen, die mit dem Sachverhalt befasst sind. «Es wurden null Dollar eingezahlt», sagte einer von ihnen.

Ein Sprecher des «Friedensrats» betonte, die Gelder seien auf einem Konto bei JPMorgan eingegangen, nicht auf dem Weltbank-Fonds für den Wiederaufbau Gazas. Es gebe mehrere Möglichkeiten für die Einzahlung, und niemand habe sich für den Weltbank-Fonds entschieden.

Ein Weltbank-Fonds hätte eine Berichtspflicht an Spender, während es beim JPMorgan-Konto keine Transparenzverpflichtungen gibt. Man werde die entsprechenden Finanzzahlen zu angemessener Zeit an den eigenen Vorstand berichten, teilte der «Friedensrat»-Sprecher der «FT» mit.

Fragen zum rechtlichen Status

Dabei hatten Mitgliedsstaaten des Friedensrats bereits sieben Milliarden Dollar angekündigt, Trump hatte weitere zehn Milliarden an US-Unterstützung versprochen. Zuletzt beabsichtigte das US-Aussenministerium, 1,2 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für Projekte im Zusammenhang mit der Agenda des Gremiums umzuschichten.

Palestinians inspect the rubble of a building destroyed in an Israeli airstrike in Nuseirat, central Gaza Strip, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) Israel Palestinians Gaza
Der Gaza-Fonds sollte als Aufbauhilfe für den Gazastreifen nach dem Krieg dienen.Bild: keystone

Ein hochrangiger Mitarbeiter des Kongresses sagte der «FT»: «Keines dieser Gelder [ist an das Gremium geflossen]. Keines dieser Gelder wird vom 'Friedensrat' verwaltet.» Laut ihm besteht überhaupt keine Absicht, dass der «Friedensrat» selbst die Gelder verwaltet.

So hätten Beamte dem Kongress versichert, dass es dem Rat nicht gestattet sei, die Mittel zu verwenden, bis die für den Erhalt von US-Geldern erforderlichen Finanzkontrollen und andere Systeme eingerichtet sind, sagte der Kongressmitarbeiter.

Darüber hinaus gibt es Zweifel am rechtlichen Status des «Friedenrats». Die Trump-Regierung soll aufgefordert worden sein, mehr Informationen über den Rat, die Tätigkeiten und den Status offenzulegen. So ist fraglich, ob das Gremium überhaupt US-Hilfen empfangen darf.

Verwendete Quellen:

Trump soll «aussergewöhnlich gesund» sein – die Zweifel daran wachsen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Spritpreise weltweit gestiegen – wo die Schweiz im internationalen Vergleich steht
1 / 4
Spritpreise weltweit gestiegen – wo die Schweiz im internationalen Vergleich steht
Auf Facebook teilenAuf X teilen
TikToker erklärt MAGA mit verblüffend einfacher Beobachtung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Italien-Reisende, aufgepasst: «Einschränkungen auf wichtigsten nationalen Verkehrsachsen»
In Italien steht ein nationaler Streiktag an. Das hat Auswirkungen auf Schulen, das Gesundheitswesen, öffentliche Betriebe und den Verkehr, wie die italienischen Behörden melden. Betroffen sind Flug-, Bahn- und sogar der Strassenverkehr. Wer also Ende dieser Woche nach Italien reist, braucht Nerven.
Zur Story