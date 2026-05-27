Trump soll «aussergewöhnlich gesund» sein – die Zweifel daran wachsen

Offiziell ist der US-Präsident «aussergewöhnlich gesund». Doch je häufiger der bald 80-Jährige untersucht wird, desto mehr Fragen tauchen auf – und desto nervöser reagiert das Weisse Haus.

Natasha Hähni Folge mir

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Schon wieder Sorge um die Gesundheit des US-Präsidenten: Am Dienstag hat Donald Trump bereits seinen dritten medizinischen Check-up-Besuch gemacht. Der jährliche Termin im Militärkrankenhaus Walter Reed ist an sich nichts Besonderes. Nur: Trump ist der älteste US-Präsident bei Amtseinführung. Hinzu kommt, dass er in den letzten Monaten vermehrt mit blauen Flecken und Nickerchen für Spekulationen sorgte.

Laut eigenen Angaben bei bester Gesundheit: Doch Donald Trump kann die Spuren des Alters nicht verbergen. Bild: keystone

Trumps Gesundheit und körperliche Fitness sind zentraler Bestandteil seiner politischen Identität – auch weil er selbst dieses Thema immer wieder hervorhebt. Im Wahlkampf 2023 und 2024 stellte er seine Energie besonders im Vergleich zu Ex-Präsident Joe Biden heraus, den er «Sleepy Joe» nannte. Mittlerweile hat sich der Begriff «Sleepy Don» im Netz verbreitet, schläft der aktuelle Präsident doch regelmässig während Presseterminen vor laufender Kamera ein.

In der Regel tönen die Erklärungen des Pressebüros aber immer ähnlich: Donald Trump ist «bei ausgezeichneter Gesundheit» und laut offiziellem medizinischen Bericht «aussergewöhnlich gesund». Die Aussagen wären grösstenteils glaubhaft, wären da nicht das Internet und die Bilder von Trumps geschwollenen Beinen und den Blutergüssen an seinen Händen. Letztere wurden oft stark und auffällig überschminkt.

Auch Trumps Knöchel sind zeitweise deutlich angeschwollen. Bild: keystone

Trump erklärte die Blutergüsse mit häufigem Händeschütteln, seine Sprecherin Karoline Leavitt nannte zusätzlich blutverdünnende Medikamente als Ursache. Wie das Weisse Haus nach einer Nachuntersuchung vor rund einem Jahr mitteilte, leidet Trump zudem an einer chronisch venösen Insuffizienz – also einer Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Trump wird am 14. Juni 80 Jahre alt.

Gesünder als Obama

Das hindert Trump und sein Team aber nicht daran, über seinen Gesundheitszustand zu reden, als wäre er ein Profisportler auf dem Höhepunkt seiner Karriere. So behauptet der Republikaner, sein Arzt aus seiner ersten Amtszeit im Weissen Haus habe ihm gesagt, er sei gesünder als seine Vorgänger Barack Obama und George W. Bush. Die beiden waren bei Amtsantritt jeweils deutlich jünger als Trump und trieben regelmässig Sport. Das Trainingsprogramm des 79-Jährigen beschränkt sich aktuell auf Golfen – inklusive Caddie und Golfcart.

Auch seine Essgewohnheiten gleichen eher den Fantasien eines Teenagers als der Diät eines gesunden, erwachsenen Mannes. So sagte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. in einem Podcast, Trump esse «wirklich schlechtes Essen – McDonald’s, Süssigkeiten und Diet Coke. Er trinkt ständig Diet Coke.» Auf Reisen sei das Verhalten zwar schlimmer als bei ihm zu Hause in Mar-a-Lago oder im Weissen Haus, aber: «Ich weiss nicht, wie er noch am Leben ist», so RFK Jr. im Podcast.

Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hält dessen Essgewohnheiten für fraglich. Bild: this last weekend

Seine angeblich guten Ergebnisse bei kognitiven Tests – unter anderem einen Demenztest – behandelt Trump ebenfalls regelmässig als Beweis für seine Fitness. Im Februar sagte er, dass ein Arzt ihm erzählt habe, er sei der «gesündeste Mensch überhaupt». Die Aussage wird von seinen Mitarbeitern unterstützt, die regelmässig über die Energie des Präsidenten sprechen, der unter anderem sogar am Samstag arbeite.

Eine «Wall of Shame»

In den USA gehört es zu den Eigenheiten des Politikbetriebs, dass Präsidenten regelmässig öffentlich Auskunft über ihren Gesundheitszustand geben. Gesetzlich vorgeschrieben ist es nicht.

Nach seiner letzten Untersuchung im Militärkrankenhaus in einem Vorort von Washington im Oktober war Trump nach Angaben seines Leibarztes nicht nur kerngesund, sondern deutlich besser in Schuss als es sein Alter vermuten liesse. Sean Barbabella kam damals zu dem Schluss, Trump habe das Herz und Gefässsystem eines 65-Jährigen.

Kritiker bemängeln, dass die Veröffentlichungen zu Trumps Gesundheit oft rosige Worte enthielten, aber kaum unabhängig nachprüfbare Fakten. Das jüngste Beispiel lieferte der Präsident am Dienstag gleich selbst. Nach Abschluss der Arztvisite schrieb er auf dem Internet-Dienst Truth Social: «Alles PERFEKT», ohne allerdings Details preiszugeben.

Gleichzeitig geht das Weisse Haus zunehmend scharf gegen Gerüchte über Trumps Gesundheit vor. Nachdem im April Spekulationen über eine erneute Einlieferung des Präsidenten ins Spital die Runde machten, nachdem Trump mehrere Tage nicht in der Öffentlichkeit gesehen wurde, veröffentlichte die Regierung eine digitale «Wall of Shame», auf der Influencer, Reporter und Medien aufgeführt wurden, die die Gerüchte verbreitet oder aufgegriffen hatten. (aargauerzeitung.ch)