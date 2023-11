Papst warnt vor Weltklimakonferenz vor «Klimabedrohung»

Vor der Weltklimakonferenz in Dubai (COP28) hat Papst Franziskus am Sonntag vor der «Klimabedrohung» gewarnt, die «das Leben auf der Erde gefährdet». «Unsere Welt wird neben dem Krieg von einer anderen grossen Bedrohung bedroht, der Klimabedrohung, die das Leben auf der Erde gefährdet, insbesondere die künftigen Generationen», verlas ein Geistlicher an Franziskus' Stelle, da das Kirchenoberhaupt derzeit an einer Grippe erkrankt ist. «Das ist gegen Gottes Plan.»

Die Weltklimakonferenz findet ab Donnerstag und bis zum 12. Dezember in Dubai statt. Die Verhandlungen über den Umgang mit der Klimakrise werden von anderen internationalen Krisen wie dem Krieg im Nahen Osten überschattet. Gleichzeitig werden die Auswirkungen der Erderwärmung, etwa in Form von Überschwemmungen und Dürren, immer häufiger und heftiger spürbar.

Franziskus hat den Umweltschutz zu einem der Pfeiler seiner Amtszeit erhoben. Am Freitag soll der Pontifex nach Dubai reisen, wo er eine mit Spannung erwartete Rede halten wird. Er dürfte darin die aus seiner Sicht vorherrschende Tatenlosigkeit zahlreicher Regierungen anprangern und sie dazu anhalten, ihren Treibhausgas-Ausstoss massiv einzuschränken. (sda/afp)