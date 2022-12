Papst Benedikt XVI. ist «sehr krank»

Zuletzt hiess es seit Monaten, dass Benedikt körperlich schwach sei und kaum noch sprechen könne. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit. In unregelmässigen Abständen empfing Benedikt, der von seinem langjährigen Wegbegleiter Georg Gänswein sowie Ordensschwestern betreut wird, auch noch Besuch.

Der gebürtige Bayer, der vor seiner Wahl zum Papst Joseph Ratzinger hiess, lebt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden in einem Kloster im Vatikan.

«Ich bitte euch alle um ein besonderes Gebet für den emeritierten Papst Benedikt XVI., der im Stillen die Kirche unterstützt», wird Papst Franziskus vom vatikanischen Nachrichtenportal «Vatican News» zitiert. «Denkt an ihn, er ist sehr krank. Und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche, bis zum Ende.»

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist nach Auskunft seines Nachfolgers Franziskus «sehr krank». Der aktuelle Pontifex bat am Mittwoch zum Ende der Generalaudienz im Vatikan die Gläubigen um ein «besonderes Gebet» für den 95-jährigen Benedikt. Weitere Details nannten Franziskus und der Heilige Stuhl zunächst nicht.

