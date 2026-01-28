Stefan Raab lästert über das Dschungelcamp. bild: rtl+

People-News

«Die Alte mit der Botox-Visage» – Stefan Raab über Dschungelcamp-Moderatorin

«Die halbe Stunde nach der Stunde danach» gehört Stefan Raab. Der Moderator schiesst wieder einmal in alle Richtungen. Ein besonders fieser Diss kommt dabei nicht überraschend.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «International»

Dienstags, mittwochs und donnerstags darf bei RTL zu später Stunde auch Stefan Raab seinen Senf zum Dschungelcamp dazugeben. Der Moderator nutzt seine Sendezeit vor allem, um sich über die Show in gewohnt bissiger Weise lustig zu machen.

Ins Visier nimmt er auch seine Kollegin Sonja Zietlow. Originell ist er dabei aber nicht: Er wiederholt ziemlich genau einen Spruch, den er bereits vor einem Jahr bei «Du gewinnst hier nicht die Million» abgesetzt hatte.

Stefan Raab lästert über Sonja Zietlow

Nur wenige Minuten dauert es, bis der 59-Jährige sich auf die Dschungelcamp-Moderatorin einschiesst: «Unfassbar, wie geliftet und operiert im Camp alle sind. Vor allem die Botox-Queen. Wie heisst die nochmal? Sie wissen schon: die, die immer neben Jan Köppen steht.»

Sonja Zietlow moderiert das Dschungelcamp. Bild: DPA

Dass Raab kein Fan von Sonja Zietlow ist, ist schon länger klar. Bei der Free-TV-Premiere seiner mittlerweile abgesetzten Show «Du gewinnst hier nicht die Million» im Februar 2025 wetterte er bereits:

«Ich wollte unbedingt sehen, ob die Alte mit der Botox-Visage gewonnen hat. Moment, die kann ja gar nicht gewinnen, das ist ja die Moderatorin.»

Bei Social Media löst die neueste Raab-Aussage wenig überraschend wieder einige Reaktionen aus. «Warum hassen sich Raab und Sonja so?», fragt unter anderem ein User auf X. Ein anderer Zuschauer scheint sogar etwas geschockt zu sein: «Was soll das gegen Sonja? WTF»

Auch Stefan Raab bekommt sein Fett weg

Bei der Ankündigung der neuen Raab-Sendung am Dienstag nahmen allerdings auch Zietlow und Köppen kein Blatt vor den Mund.

Köppen witzelte: «Dafür hat RTL extra einen TV-Dino aus dem Ruhestand geholt. Zur Auswahl standen Harry Wijnvoord und Stefan Raab. RTL hat sich gegen die Optik entschieden.»

Zumindest bei Social Media scheint das Publikum auf der Seite von Köppen und Zietlow zu stehen. «Ihr versaut uns das schöne 'IBES'-Gefühl dann mit dem Clown!», beschwert sich eine Person. Ein anderer Nutzer stellt fest: «Stefan Raab braucht doch echt kein Mensch mehr.»

Ob Raab wirklich «kein Mensch» mehr schaut, werden dann die Quoten zeigen. Zumindest im linearen Fernsehen tat sich die einstige ProSieben-Legende zuletzt schwer. Dennoch plant RTL weiter mit der «Stefan Raab Show».