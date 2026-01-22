Gagen, Kandidaten und grusige Gerüchte: Das «Dschungelcamp» geht in die nächste Runde! Bild: rtl/watson

Es geht wieder los! Was du zum «Dschungelcamp» keineswegs wissen musst

Wir verraten es dir trotzdem. Hier kommt also: alles eingermassen Wissenswerte zur kommenden Staffel von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus».

Madeleine Sigrist Folge mir

Angesichts des irren politischen Zirkus, dem wir aktuell nicht entkommen, erscheint die diesjährige RTL-Sause beinahe als kulturelle Wohltat.

Du ahnst richtig: Diesen Freitag, am 23. Januar, geht es wieder los mit ...

Hier nun also ein paar fidele Fun-Fakten über die 19. Staffel «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»:

Wer macht mit?

Auch dieses Jahr hat RTL zwölf willige Celebs für die Dschungelsause verpflichten können.

Jetzt lachen sie noch: die Kandidatinnen und Kandidaten von IBES 2026. Bild: rtl

Wir stellen vor – sortiert von C- bis Z-Promi:

Mirja du Mont (49): Schauspielerin, ehemaliges Playmate und Ex-Frau von Film-Star Sky du Mont.



Bild: rtl

«Das Härteste, was mich in diesem Dschungel erwarten könnte, ist die Toilette. Ich bin ein Heimscheisser, sagen wir es so, wie es ist.» Mirja du Mont

Gil Ofarim (43): Musiker, ehemaliges Model für die Teenie-Zeitschrift «Bravo», Hauptprotagonist im Davidstern-Drama, will im «Dschungelcamp» vermutlich sein Image aufpolieren.

Bild: rtl

«Ich kann Dinge nicht verändern, die waren. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen» Gil Ofarim, bleibt realistisch

Hier gibt's Gils ganze Lebensgeschichte zum Nachlesen:

Simone Ballack (49): Unternehmerin, Ex-Fussballerfrau.

Bild: rtl

«Würden wir alle nicht Business fliegen, wäre es für mich nicht machbar gewesen.» vor der Holzklasse vor dem Fliegen Simone Ballack hat Angst

Hardy Krüger junior (57): Schauspieler, Sohn von einem Schauspieler, der ebenfalls Hardy Krüger hiess.

Bild: rtl

«Wichtig ist einfach, dass man als Team einfach diese Challenges dann irgendwie schafft» Hardy Kürger, wird hoffentlich noch etwas interessanter als dieses Quote

Ariel Hediger (22): ist nur so weit oben in der Liste, weil sie Schweizerin ist. Wer nicht jeden Tag Reality-TV guckt, wird sie vermutlich nicht kennen. Show-Erfahrung hat die Baslerin bereits bei «Love Fool» und «Prominent getrennt» gesammelt.

Bild: rtl

Warum sie für den Dschungel auserkoren wurde, erklärt wohl ihr Quote gegenüber RTL:

«Ich bin eigentlich ziemlich offen. Ich habe kein Problem mit Nacktheit» Ariel, macht Zuschauern Hoffnungen

Stephen Dürr (51): Schauspieler, Reality-Star – kennt man unter anderem aus «Unter uns», «Alles was zählt» und «Promi Big Brother».

Bild: rtl

«Wie ich rüberkomme in dieser Show, interessiert mich einfach gar nicht» Stephen Dürr, scheisst drauf

Hubert Fella (58): TV-Star («Hot oder Schrott»), Ehemann von Ex-Dschungelcamp-Kandidat Matthias Mangiapane.

Bild: rtl

«Ich kann ja von null auf 100 explodieren, wenn mir irgendwas nicht passt [...]. Da kann ich schon mal explodieren, da gehe ich schon mal durch die Haut. Ich hoffe, dass ich mich im Griff habe. Aber man weiss ja nicht.» Hubert, macht Zuschauern möglicherweise noch mehr Freude als Ariel

Nicole Belstler-Boettcher (62): Schauspielerin, unter anderem bekannt aus «Marienhof» und «Tatort».

Bild: rtl

«Bei Dummheit flippe ich wahrscheinlich aus» Nicole Belstler-Boettcher

Eva Benenatou (33): Bekannt aus allem, was das Reality-TV zu bieten hat. Spannender ist allerdings ihre Begleitperson: TV-Star Claudia Obert.

Bild: rtl

«Ich möchte es bis zur Krone schaffen.» Eva Benenatou, will vor allem das Geld

Samira Yavuz (32): Reality-TV-Star und Erzfeindin von Eva Benetatou (oben). Grund für die Fehde ist natürlich ein, beziehungsweise ihr Mann, Reality-TV-Star Serkan Yavuz.

Bild: rtl

«Natürlich lass ich mich auf ein Gespräch ein. Bis jetzt kam es nie zustande, sie hat es nie für wichtig gehalten» Samira über Eva

Patrick Romer (30): TV-Bauer («Bauer sucht Frau»), Influencer, hat sich sogar schon im «Sommerhaus der Stars» unbeliebt gemacht.

Bild: rtl

«Zum Thema ‹Sommerhaus› möchte ich mich im Dschungel äussern und auch mal meine Sicht der Dinge erzählen» Patrick Romer, will auch mal zu Wort kommen

Umut Tekin (28): sorgte bereits in anderen Reality-TV-Formaten wie «Die Bachelorette» und «Love Island» für Unmut.

Bild: rtl

«Die verarschen mich. Safe. Das kann niemals sein.» Dachte Umut, als RTL ihn für das Dschungelcamp haben wollte.

Moderiert wird, wie auch in den vergangenen Jahren, von Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Gibt es schon Gossip?

Aber ja! Wie jedes Jahr läuft die Marketing-Maschinerie im Vorfeld auf Hochtouren. Hier kommen ein paar unserer Lieblingsschlagzeilen über die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten.

1.

Hier reicht uns eigentlich schon der Titel. Lieblingszitat: «Das kommt vom zu starken Pressen».

2.

Mirja erzählte selbst: «Gestern kam die letzte SMS, die er mir geschrieben hat und die war krass. ‹Wir stehen immer hinter dir. Also, die Kinder und ich. Lass dich nicht provozieren. Bleib, wie du bist. Du bist unsere Miri. Das reicht. Und wer anders musst du nicht sein.› Das fand ich so krass.»

Aw. Good old Sky du Mont. Sprachlos macht höchstens der fehlende Akkusativ.

3.

Oh, noch eine Klo-Geschichte!

Es war der Pass! Er wurde aber gefunden, keine Sorge, die Schweizerin ist inzwischen in Australien gelandet.

4.

Spoiler Alert: Gemeint ist Umut.

Angesprochen auf Eva meinte der wiederum: «Eva ist auch 'ne Nette.» Gut. In der Schweiz würde man sagen: «Sie isch e Liebi», und was das bedeutet, wissen wir alle.

Wer verdient wie viel?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Gil Ofarim eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Dschungelcamps kassiert haben – nämlich 300’000 Euro. Die Honorare von Mirja du Mont, Simone Ballack und Hardy Krüger jr. sollen sich gerüchteweise (!) lediglich auf 110’000 bis 190’000 Euro belaufen. Alle übrigen Reality-TV-Stars werden hingegen mit einem fünfstelligen Betrag abgespeist.

Doch nun zur wichtigsten Frage des Jahres:

Ist Dr. Bob dabei?

[... sonst schalten wir nämlich gar nicht erst ein.]

Bild: rtl

Aber ja, natürlich ist er das!

Los geht der Spass am Freitag, 20.15 Uhr auf RTL.

