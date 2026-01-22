Nebel-2°
Dschungelcamp 2026 auf RTL: Kandidaten, Gagen und eklige News

Gagen, Kandidaten und grusige Gerüchte: Das Dschungelcamp 2026 geht wieder los!
Gagen, Kandidaten und grusige Gerüchte: Das «Dschungelcamp» geht in die nächste Runde!Bild: rtl/watson

Es geht wieder los! Was du zum «Dschungelcamp» keineswegs wissen musst

Wir verraten es dir trotzdem. Hier kommt also: alles eingermassen Wissenswerte zur kommenden Staffel von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus».
22.01.2026, 20:3022.01.2026, 20:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Angesichts des irren politischen Zirkus, dem wir aktuell nicht entkommen, erscheint die diesjährige RTL-Sause beinahe als kulturelle Wohltat.

Du ahnst richtig: Diesen Freitag, am 23. Januar, geht es wieder los mit ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tenor

Hier nun also ein paar fidele Fun-Fakten über die 19. Staffel «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»:

Inhaltsverzeichnis
Wer macht mit?Gibt es schon Gossip?Wer verdient wie viel?Ist Dr. Bob dabei?

Wer macht mit?

Auch dieses Jahr hat RTL zwölf willige Celebs für die Dschungelsause verpflichten können.

Dschungelcamp Kandidaten 2026
Jetzt lachen sie noch: die Kandidatinnen und Kandidaten von IBES 2026.Bild: rtl

Wir stellen vor – sortiert von C- bis Z-Promi:

  • Mirja du Mont (49): Schauspielerin, ehemaliges Playmate und Ex-Frau von Film-Star Sky du Mont.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Das Härteste, was mich in diesem Dschungel erwarten könnte, ist die Toilette. Ich bin ein Heimscheisser, sagen wir es so, wie es ist.»
Mirja du Mont
  • Gil Ofarim (43): Musiker, ehemaliges Model für die Teenie-Zeitschrift «Bravo», Hauptprotagonist im Davidstern-Drama, will im «Dschungelcamp» vermutlich sein Image aufpolieren.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Ich kann Dinge nicht verändern, die waren. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen»
Gil Ofarim, bleibt realistisch

Hier gibt's Gils ganze Lebensgeschichte zum Nachlesen:

Gil Ofarim – vom Teenie-Idol, zum Rockstar, zum Lügner?
  • Simone Ballack (49): Unternehmerin, Ex-Fussballerfrau.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Würden wir alle nicht Business fliegen, wäre es für mich nicht machbar gewesen.»
Simone Ballack hat Angst vor der Holzklasse vor dem Fliegen
  • Hardy Krüger junior (57): Schauspieler, Sohn von einem Schauspieler, der ebenfalls Hardy Krüger hiess.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Wichtig ist einfach, dass man als Team einfach diese Challenges dann irgendwie schafft»
Hardy Kürger, wird hoffentlich noch etwas interessanter als dieses Quote
  • Ariel Hediger (22): ist nur so weit oben in der Liste, weil sie Schweizerin ist. Wer nicht jeden Tag Reality-TV guckt, wird sie vermutlich nicht kennen. Show-Erfahrung hat die Baslerin bereits bei «Love Fool» und «Prominent getrennt» gesammelt.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl

Warum sie für den Dschungel auserkoren wurde, erklärt wohl ihr Quote gegenüber RTL:

«Ich bin eigentlich ziemlich offen. Ich habe kein Problem mit Nacktheit»
Ariel, macht Zuschauern Hoffnungen
  • Stephen Dürr (51): Schauspieler, Reality-Star – kennt man unter anderem aus «Unter uns», «Alles was zählt» und «Promi Big Brother».
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Wie ich rüberkomme in dieser Show, interessiert mich einfach gar nicht»
Stephen Dürr, scheisst drauf
  • Hubert Fella (58): TV-Star («Hot oder Schrott»), Ehemann von Ex-Dschungelcamp-Kandidat Matthias Mangiapane.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Ich kann ja von null auf 100 explodieren, wenn mir irgendwas nicht passt [...]. Da kann ich schon mal explodieren, da gehe ich schon mal durch die Haut. Ich hoffe, dass ich mich im Griff habe. Aber man weiss ja nicht.»
Hubert, macht Zuschauern möglicherweise noch mehr Freude als Ariel
  • Nicole Belstler-Boettcher (62): Schauspielerin, unter anderem bekannt aus «Marienhof» und «Tatort».
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Bei Dummheit flippe ich wahrscheinlich aus»
Nicole Belstler-Boettcher
  • Eva Benenatou (33): Bekannt aus allem, was das Reality-TV zu bieten hat. Spannender ist allerdings ihre Begleitperson: TV-Star Claudia Obert.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Ich möchte es bis zur Krone schaffen.»
Eva Benenatou, will vor allem das Geld
  • Samira Yavuz (32): Reality-TV-Star und Erzfeindin von Eva Benetatou (oben). Grund für die Fehde ist natürlich ein, beziehungsweise ihr Mann, Reality-TV-Star Serkan Yavuz.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Natürlich lass ich mich auf ein Gespräch ein. Bis jetzt kam es nie zustande, sie hat es nie für wichtig gehalten»
Samira über Eva
  • Patrick Romer (30): TV-Bauer («Bauer sucht Frau»), Influencer, hat sich sogar schon im «Sommerhaus der Stars» unbeliebt gemacht.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Zum Thema ‹Sommerhaus› möchte ich mich im Dschungel äussern und auch mal meine Sicht der Dinge erzählen»
Patrick Romer, will auch mal zu Wort kommen
  • Umut Tekin (28): sorgte bereits in anderen Reality-TV-Formaten wie «Die Bachelorette» und «Love Island» für Unmut.
Dschungelcamp ahoi! Alle Kandidatinnen und Kandidaten von der «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel 2026
Bild: rtl
«Die verarschen mich. Safe. Das kann niemals sein.»
Dachte Umut, als RTL ihn für das Dschungelcamp haben wollte.

Moderiert wird, wie auch in den vergangenen Jahren, von Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Gibt es schon Gossip?

Aber ja! Wie jedes Jahr läuft die Marketing-Maschinerie im Vorfeld auf Hochtouren. Hier kommen ein paar unserer Lieblingsschlagzeilen über die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten.

1.

Schlagzeilen zum Dschungelcamp 2026
Bild: focus

Hier reicht uns eigentlich schon der Titel. Lieblingszitat: «Das kommt vom zu starken Pressen».

2.

Dschungelcamp-Schlagzeilen 2026
Bild: promiflash

Mirja erzählte selbst: «Gestern kam die letzte SMS, die er mir geschrieben hat und die war krass. ‹Wir stehen immer hinter dir. Also, die Kinder und ich. Lass dich nicht provozieren. Bleib, wie du bist. Du bist unsere Miri. Das reicht. Und wer anders musst du nicht sein.› Das fand ich so krass.»

Aw. Good old Sky du Mont. Sprachlos macht höchstens der fehlende Akkusativ.

3.

Oh, noch eine Klo-Geschichte!

Bild

Es war der Pass! Er wurde aber gefunden, keine Sorge, die Schweizerin ist inzwischen in Australien gelandet.

4.

Gossip um Dschungelcamp 2026
Bild: promiflash

Spoiler Alert: Gemeint ist Umut.

Angesprochen auf Eva meinte der wiederum: «Eva ist auch 'ne Nette.» Gut. In der Schweiz würde man sagen: «Sie isch e Liebi», und was das bedeutet, wissen wir alle.

Wer verdient wie viel?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Gil Ofarim eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Dschungelcamps kassiert haben – nämlich 300’000 Euro. Die Honorare von Mirja du Mont, Simone Ballack und Hardy Krüger jr. sollen sich gerüchteweise (!) lediglich auf 110’000 bis 190’000 Euro belaufen. Alle übrigen Reality-TV-Stars werden hingegen mit einem fünfstelligen Betrag abgespeist.

Doch nun zur wichtigsten Frage des Jahres:

Ist Dr. Bob dabei?

[... sonst schalten wir nämlich gar nicht erst ein.]

Surprise
Bild: rtl

Aber ja, natürlich ist er das!

Los geht der Spass am Freitag, 20.15 Uhr auf RTL.

Mehr lustige Dschungelgeschichten aus den vergangenen Jahren gibt es hier:

19 Memes und Posts, die die aktuelle Dschungelcamp-Staffel auf den Punkt bringen
Themen
