Es geht wieder los! Was du zum «Dschungelcamp» keineswegs wissen musst
Angesichts des irren politischen Zirkus, dem wir aktuell nicht entkommen, erscheint die diesjährige RTL-Sause beinahe als kulturelle Wohltat.
Du ahnst richtig: Diesen Freitag, am 23. Januar, geht es wieder los mit ...
Hier nun also ein paar fidele Fun-Fakten über die 19. Staffel «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»:
Wer macht mit?
Auch dieses Jahr hat RTL zwölf willige Celebs für die Dschungelsause verpflichten können.
Wir stellen vor – sortiert von C- bis Z-Promi:
- Mirja du Mont (49): Schauspielerin, ehemaliges Playmate und Ex-Frau von Film-Star Sky du Mont.
- Gil Ofarim (43): Musiker, ehemaliges Model für die Teenie-Zeitschrift «Bravo», Hauptprotagonist im Davidstern-Drama, will im «Dschungelcamp» vermutlich sein Image aufpolieren.
Hier gibt's Gils ganze Lebensgeschichte zum Nachlesen:
- Simone Ballack (49): Unternehmerin, Ex-Fussballerfrau.
- Hardy Krüger junior (57): Schauspieler, Sohn von einem Schauspieler, der ebenfalls Hardy Krüger hiess.
- Ariel Hediger (22): ist nur so weit oben in der Liste, weil sie Schweizerin ist. Wer nicht jeden Tag Reality-TV guckt, wird sie vermutlich nicht kennen. Show-Erfahrung hat die Baslerin bereits bei «Love Fool» und «Prominent getrennt» gesammelt.
Warum sie für den Dschungel auserkoren wurde, erklärt wohl ihr Quote gegenüber RTL:
- Stephen Dürr (51): Schauspieler, Reality-Star – kennt man unter anderem aus «Unter uns», «Alles was zählt» und «Promi Big Brother».
- Hubert Fella (58): TV-Star («Hot oder Schrott»), Ehemann von Ex-Dschungelcamp-Kandidat Matthias Mangiapane.
- Nicole Belstler-Boettcher (62): Schauspielerin, unter anderem bekannt aus «Marienhof» und «Tatort».
- Eva Benenatou (33): Bekannt aus allem, was das Reality-TV zu bieten hat. Spannender ist allerdings ihre Begleitperson: TV-Star Claudia Obert.
- Samira Yavuz (32): Reality-TV-Star und Erzfeindin von Eva Benetatou (oben). Grund für die Fehde ist natürlich ein, beziehungsweise ihr Mann, Reality-TV-Star Serkan Yavuz.
- Patrick Romer (30): TV-Bauer («Bauer sucht Frau»), Influencer, hat sich sogar schon im «Sommerhaus der Stars» unbeliebt gemacht.
- Umut Tekin (28): sorgte bereits in anderen Reality-TV-Formaten wie «Die Bachelorette» und «Love Island» für Unmut.
Moderiert wird, wie auch in den vergangenen Jahren, von Sonja Zietlow und Jan Köppen.
Gibt es schon Gossip?
Aber ja! Wie jedes Jahr läuft die Marketing-Maschinerie im Vorfeld auf Hochtouren. Hier kommen ein paar unserer Lieblingsschlagzeilen über die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten.
1.
Hier reicht uns eigentlich schon der Titel. Lieblingszitat: «Das kommt vom zu starken Pressen».
2.
Mirja erzählte selbst: «Gestern kam die letzte SMS, die er mir geschrieben hat und die war krass. ‹Wir stehen immer hinter dir. Also, die Kinder und ich. Lass dich nicht provozieren. Bleib, wie du bist. Du bist unsere Miri. Das reicht. Und wer anders musst du nicht sein.› Das fand ich so krass.»
Aw. Good old Sky du Mont. Sprachlos macht höchstens der fehlende Akkusativ.
3.
Oh, noch eine Klo-Geschichte!
Es war der Pass! Er wurde aber gefunden, keine Sorge, die Schweizerin ist inzwischen in Australien gelandet.
4.
Spoiler Alert: Gemeint ist Umut.
Angesprochen auf Eva meinte der wiederum: «Eva ist auch 'ne Nette.» Gut. In der Schweiz würde man sagen: «Sie isch e Liebi», und was das bedeutet, wissen wir alle.
Wer verdient wie viel?
Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Gil Ofarim eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Dschungelcamps kassiert haben – nämlich 300’000 Euro. Die Honorare von Mirja du Mont, Simone Ballack und Hardy Krüger jr. sollen sich gerüchteweise (!) lediglich auf 110’000 bis 190’000 Euro belaufen. Alle übrigen Reality-TV-Stars werden hingegen mit einem fünfstelligen Betrag abgespeist.
Doch nun zur wichtigsten Frage des Jahres:
Ist Dr. Bob dabei?
[... sonst schalten wir nämlich gar nicht erst ein.]
Aber ja, natürlich ist er das!
Los geht der Spass am Freitag, 20.15 Uhr auf RTL.