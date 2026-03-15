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Republik Kongo wählt neuen Präsidenten

Republik Kongo wählt neuen Präsidenten

Rund 2,6 Millionen Wähler sind in der Republik Kongo an diesem Sonntag zur Wahl eines Präsidenten aufgerufen.
15.03.2026, 09:4515.03.2026, 09:45

Als aussichtsreichster Bewerber unter den sieben Kandidaten gilt der 82 Jahre alte Amtsinhaber Denis Sassou-Nguesso. Der ehemalige Offizier steht seit mehr als 40 Jahren an der Spitze des zentralafrikanischen Landes, das vom Auswärtigem Amt als weitgehend stabil eingestuft wird. Er gehört der regierenden Kongolesischen Arbeitspartei (PCT) an.

FILE - President of Congo Denis Sassou N&#039;Guesso addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Sept. 24, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Pamela Smith, File) Denis Sassou ...
Denis Sassou-Nguesso gilt als Favorit.Bild: keystone

Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr morgens und schliessen um 18.00 Uhr. Mit vorläufigen Ergebnissen wird erst einige Tage nach der Wahl gerechnet. Sollte kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreichen, kommt es drei Wochen später zu einer Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten Bewerbern.

Beobachter gehen davon aus, dass Sassou-Nguesso im ersten Wahlgang wiedergewählt werden könnte – auch wegen der Zersplitterung der Opposition, die sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte. Bereits im Jahr 2015 war mit Hilfe eines Referendums die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten und das Höchstalter der Kandidaten in der Verfassung des Landes geändert worden.

Die letzte Präsidentenwahl im Jahr 2021 war von Teilen der Opposition boykottiert worden. (sda/dpa)

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