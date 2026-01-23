wechselnd bewölkt-2°
Stefan Raab bekommt eine neue Show bei RTL zum Dschungelcamp

Spezialsendung zum Duschungelcamp: Stefan Raab bekommt eine neue Show bei RTL

Nachdem Stefan Raab in letzter Zeit nicht unbedingt glänzen konnte, kündigt der Sender nun eine neue Show mit dem Entertainer an – und die soll direkt nach dem TV-Event des Jahres laufen.
23.01.2026, 11:31
Anika Jany / watson.de

Am 23. Januar startet die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Das Dschungelcamp ist bei RTL ein fester Bestandteil des jährlichen Repertoires – und dieses wird 2026 noch um eine Extra-Show erweitert.

Entertainer Stefan Raab bei der 18. Staffel der RTL-Tanzshow Lets Dance im Coloneum. K
Stefan Raab wird offiziell Teil des Dschungelcamps.Bild: www.imago-images.de

Moderator der Show ist niemand Geringeres als Stefan Raab. Mit der «Stefan Raab Show» konnte der Entertainer zuletzt keine guten Zahlen für den Sender erzielen. Seine Comeback-Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million» wurde nach einem Jahr abgesetzt.

Nun versucht RTL es mit einer neuen Strategie und führt ein besonderes Format der «Stefan Raab Show» ein.

«Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach»

«Der Dschungel hat ein neues Raubtier – Stefan Raab hat bei 'IBES' ab Dienstag, 27. Januar ein kräftiges Wörtchen mitzureden!» – so heisst es in der offiziellen Pressemitteilung von RTL zu einem neuen Stefan Raab-Format.

Es geht wieder los! Was du zum «Dschungelcamp» keineswegs wissen musst

Der Moderator ist somit nun offizieller Bestandteil des RTL-Dschungelcamps.

Nach der Live-Schalte in den australischen Dschungel können Fans bei der Diskussion in der «Stunde danach» vor den Bildschirmen die Ereignisse rekapitulieren. Anschliessend wird Raab in einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner «Stefan Raab Show» ebenfalls seinen Senf zum Dschungel-Geschehen dazugeben.

In sechs Live-Ausgaben soll Raab «sein satirisches Resümee» ziehen und den Dschungelabend damit abrunden, wie RTL bekannt gibt.

Die Sendetermine von Stefan Raabs «IBES»-Spezialformat

Ab dem 27. Januar um 23.30 Uhr geht Raab live mit seiner Spezialausgabe bei RTL und bei RTL+ auf Sendung. Das sind die Sendetermine der einzelnen Ausstrahlungen:

  • Dienstag, 27. Januar
  • Mittwoch, 28. Januar
  • Donnerstag, 29. Januar
  • Dienstag, 3. Februar
  • Mittwoch, 4. Februar
  • Donnerstag, 5. Februar

Die Spezialausgabe der Raab-Show wird demnach nur an sechs Dschungel-Abenden zu sehen sein.

Mehr zu Stefan Raab:
