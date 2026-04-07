Der Druck auf Sarah Ferguson ist seit Wochen enorm. Bild: keystone

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«Nervös» und «pleite»: Insider zeichnen übles Bild von Sarah Ferguson

Seit Monaten ist Sarah Ferguson kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Die ehemalige Herzogin von York, die früher regelmässig bei Events präsent war, scheint sich vollständig zurückgezogen zu haben. Neue Berichte zeichnen ein Bild, das viele Fragen aufwirft.

Jennifer Ullrich / watson.de

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Die zwischenzeitliche Festnahme Andrews im Februar 2026 rückte unweigerlich auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson in den Mittelpunkt. Deren Leben hat sich seitdem massiv verändert und findet nunmehr im Verborgenen statt.

Nun kommen neue Details ans Licht, die ein erschreckendes Bild zeichnen: Sarah Ferguson kann nur noch wenigen Menschen vertrauen und möchte weitere Aufmerksamkeit um jeden Preis vermeiden.

Angst seit Andrew-Festnahme

Wie die «Daily Mail» berichtet, bewegt sich Sarah Ferguson derzeit zwischen verschiedenen Aufenthaltsorten und soll immer wieder bei wohlhabenden Bekannten unterkommen. In ihrem Umfeld ist sogar von einer Art «geheimer Sofa-Tour» die Rede. Öffentlich wurde sie zuletzt im Dezember gesehen.

Insider-Quellen beschreiben ihren Zustand als angespannt. Eine Person aus ihrem Umfeld sagt, sie wirke «sehr niedergeschlagen» und «nervös». Gleichzeitig soll sie grossen Wert darauf legen, nicht entdeckt zu werden.

Besonders auffällig: Laut Bericht nutzt Sarah Ferguson mehrere Mobiltelefone gleichzeitig. Ein Bekannter schildert, sie habe drei Geräte und wechsle ständig zwischen ihnen, weil sie befürchte, verfolgt zu werden. Sie sei überzeugt davon, dass ihr Menschen schaden möchten.

Auch ihr äusseres Erscheinungsbild hat sich angeblich verändert. So heisst es, sie habe ihre gewohnte Pflege vernachlässigt und wirke in Videoanrufen ungeordnet.

Die Situation steht offenbar nach wie vor im Kontext der erneuten Schlagzeilen rund um ihre Verbindungen zum verstorbenen Jeffrey Epstein. Diese haben laut Bericht erheblichen Druck ausgelöst – auch im privaten Umfeld.

Besonders ihr Verhältnis zu Ex-Prinz Andrew soll darunter leiden. Ein Insider erklärt, die beiden hätten zwar noch Kontakt, würden aber kaum miteinander sprechen. Es wirke, als gingen sie sich aus dem Weg.

Auch finanziell scheint die Lage angespannt. Laut ihres Umfelds soll Sarah Ferguson immer wieder sagen, sie sei «pleite». Gleichzeitig bleibt unklar, wie ernst diese Aussage gemeint ist beziehungsweise inwieweit eine Schutzbehauptung.

Wer jetzt noch zu Sarah Ferguson hält

Trotz allem kann sie offenbar weiterhin auf ein Netzwerk aus prominenten Kontakten zählen. Zu ihren Vertrauten gehören laut Bericht unter anderem Elton John, Naomi Campbell und Demi Moore.

Grund für Optimismus ist das jedoch wohl eher nicht. So dreht sich bei Sarah Ferguson aktuell angeblich alles um eine Frage: «Wie soll ich das alles überstehen?»