trüb und nass
DE | FR
burger
International
USA

Epstein Akten: Sarah Ferguson wollte für Sexualstraftäter arbeit

Sarah Ferguson wollte für Sexualstraftäter Jeffrey Epstein arbeiten

Sarah Ferguson macht erneut Schlagzeilen. Laut neuen Dokumenten soll sie Jeffrey Epstein 2010 um eine Anstellung gebeten haben.
16.02.2026, 13:5316.02.2026, 13:53
Dinah Rachko / t-online

Nachdem bereits herausgekommen ist, dass Sarah Ferguson auch nach Jeffrey Epsteins Verurteilung persönlichen Kontakt zu dem Sexualstraftäter hatte, rückt sie nun erneut in den Fokus. Die Ex-Frau von Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor soll sich mit einem ungewöhnlichen Anliegen direkt an Epstein gewandt haben.

FILE - Sarah Ferguson waves the to the crowd was she attends the Easter Matins Service at St. George&#039;s Chapel, Windsor Castle, England, Sunday, April 20, 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, file ...
Sarah Ferguson: Auch ihr Name findet in den Epstein-Akten Erwähnung.Bild: keystone

Das geht laut der britischen Zeitung «Mail on Sunday» aus E-Mails neu veröffentlichter Epstein-Dokumente hervor. Die Nachrichten stammen demnach aus dem Jahr 2010 – und damit aus einem Jahr, in dem der US-Investor Epstein wegen Anstiftung von Minderjährigen zur Prostitution unter Hausarrest stand.

In einer der Mails soll Ferguson geschrieben haben: «Ich verstehe nicht, warum du mich nicht einfach als deine Haushälterin einstellst. Ich bin die Fähigste und brauche das Geld dringend. Bitte, Jeffrey, denk darüber nach.» Damit habe sich die damalige Herzogin von York direkt an Epstein gewandt.

epa12724191 (ILLUSTRATION) - Printed copies of the Jeffrey Epstein files in Miami, Florida, 10 February 2026. According to official charges and court records released under the Epstein Files Transpare ...
Dutzende Minderjährige fielen Epsteins Missbrauchsring zum Opfer.Bild: EPA

Der Zeitung zufolge blieb es nicht bei einer einzelnen Nachricht. In einer späteren Mail habe Ferguson formuliert: «Ich fühle mich sehr traumatisiert und allein. Ich möchte für dich arbeiten und deine Häuser in Ordnung halten.» Im Dezember habe sie erneut geschrieben: «Wann stellst du mich ein? Meine Freundschaft hält bis zum Ende, selbst wenn der Körper kalt ist. Ich habe dich jetzt und für immer lieb. Und ich weiss, du mich auch.»

Wie das Blatt weiter berichtet, sollen diese Zuneigungsbekundungen insbesondere Ghislaine Maxwell verärgert haben. Die langjährige Vertraute Epsteins verbüßt derzeit in Texas eine 20-jährige Haftstrafe. Intern habe Epstein die Nachrichten der Herzogin dem Vernehmen nach nicht erwidert und sich stattdessen abfällig über sie geäußert. Sein eigentliches Interesse habe Andrew gegolten.

Ein Sprecher von Sarah Ferguson wollte sich zu den Berichten nicht äußern. Die 66-Jährige hatte ihre frühere Freundschaft mit Epstein in der Vergangenheit selbst als einen "Fehler im Urteilsvermögen" bezeichnet.

Mehr zu Jeffrey Epstein:
Ein Artikel von
t-online
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So wurde Epstein reich
1 / 7
So wurde Epstein reich

Jeffrey Epstein konnte gut reiche Menschen manipulieren.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Demokratische Abgeordnete bezichtigt Trump nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Files der Lüge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Diese Aussage von Obama über Aliens lässt das Internet ausflippen
Zu Gast im Podcast von Brian Tyler Cohen spricht Barack Obama über Aliens. Auf die Frage Cohens, ob Aliens echt seien, meint Obama kurz und knapp: «Es gibt sie, aber ich habe sie nicht gesehen und sie werden nicht in der Area 51 festgehalten.» Damit geht er auf die Verschwörungstheorie ein, die besagt, dass die Area 51, ein geheimer Luftwaffenstützpunkt in Nevada, Ausserirdische versteckt halten soll.
Zur Story