Siegfried von «Siegfried und Roy» ist tot



Siegfried von «Siegfried und Roy» ist tot

Las-Vegas-Ikone Siegfried ist gestorben. Der Magier aus dem Duo Siegfried und Roy erlag seinem Krebsleiden. Das bestätigt seine Schwester Dolore.

Bild: AP

Wie die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf die Schwester von Siegfried Fischbacher vermeldet, ist der 81-Jährige an verstorben. «Er ist sanft und friedlich eingeschlafen.», so Dolores, die in München als Nonne lebt. Der Magier, der zusammen mit Roy und seinen weissen Löwen bekannt wurde, ist am Mittwochabend um 23.30 Uhr deutscher Zeit gestorben.

Zusammen mit seinem Partner Roy wurde er als Magier-Duo weltberühmt. Die beiden feierten grosse Erfolge in Las Vegas. Vor acht Monaten starb Roy an den Folgen einer Corona-Erkrankung.

(Seb/t-online)

