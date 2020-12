International

Hollywood-Star Elliot Page: «Ich bin Transgender»



Hollywood-Star Page heisst jetzt Elliot: «Ich bin Transgender»

Der kanadische Filmstar, dem bei Geburt der Name Ellen gegeben wurde, ist Transgender und heisst Elliot Page. Das teilt er via Social Media seinen Fans mit.

«Ich bin Transgender und verwende nun männliche Pronomen.» Das teilte Page am Dienstag per in den sozialen Medien mit. «Ich fühle mich glücklich, dass ich das schreiben kann. Dass ich hier bin. Dass ich an diesem Platz in meinem Leben angekommen bin.»

Page verwendet sowohl das männliche als auch das geschlechtsneutrale Pronomen (im Englischen: he/they), und beschreibt sich selbst als transgender und nicht-binär, was bedeutet, dass seine Gender-Identität weder Mann noch Frau ist.

Page erlangte 2005 mit dem Rachethriller «Hard Candy» Bekanntheit. Zwei Jahre später spielte er in Jason Reitmans und Diablo Codys Wahrzeichen Indie «Juno», für das Page unter anderem eine Oscar-Nominierung erhielt.

Zu seinen bemerkenswerten Rollen gehören Kitty Pryde in der «X-Men»-Serie, Christopher Nolans «Inception», «Whip It!» und Sonys Neustart von «Flatlinern».

Vor der Transgender-Ankündigung war Page eine der bekanntesten homosexuellen Schauspielerinnen in Hollywood. Die Ankündigung vom Dienstag bereichert Pages Erbe weiter und fügt ihn einer kleinen, aber wachsenden Anzahl von Trans-Stars in Hollywood hinzu.

Page ist seit 2018 mit der kanadischen Tänzerin Emma Portner verheiratet. (sda/dpa)

