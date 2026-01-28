Die First Lady sei selbst aktiv an der Produktion ihres eigenen Kinofilms beteiligt gewesen. Bild: keystone

Melania Trumps Kinofilm droht vor Start zum Flop zu werden

Für die Dokumentation über die First Lady wurden rund 70 Millionen Euro ausgegeben. Doch in Grossbritannien zeigt sich bereits vorab ein geringes Interesse am Film.

Robin Schmidt / t-online

Knapp ein Jahr nach der zweiten Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident erscheint eine Doku über die Zeit kurz vor der erneuten Installation Trumps. Der Film trägt den Titel «Melania» und dokumentiert die 20 Tage vor Trumps Rückkehr an die Macht im Januar 2025.

Am vergangenen Samstag wurde er im Weissen Haus gezeigt, die offizielle Premiere findet am Donnerstag im Kennedy Center in Washington statt. Landesweit läuft «Melania» am 30. Januar in des US-Kinos an. Auch in einigen deutschen Kinos wird er zu sehen sein.

Kaum Interesse in britischen Kinos

Erste Rückmeldungen aus britischen Lichtspielhäusern zeigen aktuell jedoch ein geringes Interesse. Bei einer Vorführung im Londoner Stadtteil Islington wurde bisher nur ein einziges Ticket verkauft, während in anderen Kinosälen die meisten Plätze leer bleiben, berichtet «The Guardian».

In Kinos in Blackburn, Castleford und Hamilton waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung für insgesamt 28 Vorführungen noch alle Plätze verfügbar. Etwas besser sieht es in Wandsworth aus, wo immerhin vier Tickets verkauft wurden, während in Broughton fünf Plätze in der letzten Reihe gebucht wurden.

Dabei steht den Machern von Amazon MGM Studios des Films ein Werbebudget von rund 30 Millionen zur Verfügung. Die Produktion hatte die Rechte an der Dokumentation zudem für 40 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) erworben.

Für Regisseur Brett Ratner, bekannt durch die «Rush Hour»-Filmreihe, ist es das erste Projekt seit 2017, als er mit mehreren Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert wurde. Ratner bestritt alle Anschuldigungen, und es wurden keine Anklagen erhoben.

Donald Trump pries Film als «ein Muss» an

Melania Trump ist selbst als Executive Producerin an dem Projekt beteiligt. Marc Beckman, Berater und Agent von Donald Trump, betonte ihr umfassendes Engagement: «Sie war an der Produktion, der Postproduktion und der gesamten Werbekampagne beteiligt.» Beckman fügte hinzu: «Sie hat den Trailer erstellt, den Cliffhanger konzipiert und die Musik ausgewählt.»

Donald Trump bewarb den Film auf Instagram und Truth Social als «ein Muss» und behauptete, die Tickets würden sich «schnell verkaufen». Die Realität in britischen Kinos zeichnet jedoch ein anderes Bild.

