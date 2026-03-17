Die Olympiasiegerin Mathilde Gremaud verzichtet diese Woche auf einen Start beim Ski-Freestyle-Weltcup im französischen Tignes und legt den Fokus auf das Saisonfinale Ende März in Silvaplana.
Wie Swiss-Ski mitteilte, erholt sich die Olympiasiegerin im Slopestyle weiterhin von den Folgen ihres Sturzes im olympischen Big-Air-Wettkampf. Noch leide die Sportlerin an muskulär bedingten Rückenschmerzen. Angesichts der Beschwerden will die Freiburgerin derzeit kein Risiko einzugehen. Die 26-Jährige bündelt ihre Kräfte gezielt für die Heim-Wettkämpfe im Engadin. (abu/sda)
Wie Swiss-Ski mitteilte, erholt sich die Olympiasiegerin im Slopestyle weiterhin von den Folgen ihres Sturzes im olympischen Big-Air-Wettkampf. Noch leide die Sportlerin an muskulär bedingten Rückenschmerzen. Angesichts der Beschwerden will die Freiburgerin derzeit kein Risiko einzugehen. Die 26-Jährige bündelt ihre Kräfte gezielt für die Heim-Wettkämpfe im Engadin. (abu/sda)