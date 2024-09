Shakira promotet aktuell ihre neueste Single «Soltera». Bild: www.imago-images.de

Shakira verlässt Bühne, nachdem Zuschauer ihr unter den Rock filmen

Michelle Nuhn / watson.de

Shakira ist nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken. Ihr damaliges Album «Laundry Service», das mitunter Mega-Hits wie «Whenever, Wherever» und «Underneath Your Clothes» beinhaltet, machte die gebürtige Kolumbianerin im Jahr 2001 zum internationalen Superstar. Inzwischen geniesst sie nicht nur grosse Beliebtheit bei ihren Fans, sondern konnte zudem bereits viele weitere Erfolge zelebrieren. Ihr stetiges Markenzeichen: ihre langen blonden Haare und unverwechselbaren Tanzmoves.

Diese stellt sie seit Beginn ihrer Karriere nicht nur in ihren Musikvideos, sondern auch während ihrer Live-Shows zur Schau. So wie auch jetzt wieder. Doch sorgt das, was ihr üblicherweise so viel Freude bereitet, diesmal für augenscheinlichen Ärger bei Shakira. Am Ende muss sie sogar die Bühne verlassen.



Zuschauer filmen Shakira unter den Rock Video: watson/twitter

Shakira zieht nach Verhalten von Publikum Konsequenzen

Aktuell promotet die 47-Jährige ihre neueste Single «Soltera». Gemeinsam mit Latin-Sängerin Anitta, die ebenfalls im Song zu hören ist, besuchte sie dafür einen Club in Miami. Ein Video, das auf X kursiert, zeigt, wie Shakira zunächst gut gelaunt auf einer Bühne für die Anwesenden tanzt. Diese scheinen sich ebenfalls sichtlich zu amüsieren, die Stimmung wirkt ausgelassen. Zumindest bis zu diesem einen Augeblick.

Denn statt vom Publikum aus mit ihrem Idol zu dessen neuester Musik zu feiern, greifen einige zu ihren Handys und filmen das Ganze. Das Problem: Durch den Höhenunterschied und dem praktisch nicht-existenten Abstand zur Bühne können diese ohne Probleme intime Aufnahmen von der Musikerin machen. So scheint aus der kurzen Aufnahme hervorzugehen, dass einige Fans ihr unter den Rock zu filmen versuchen. Das entgeht auch Shakira nicht.

Die «Loca»-Interpretin unterbricht ihre Tanzsession daraufhin und spricht die Anwesenden im Publikum auf den Vorfall an. Offenbar zeigt das daraufhin aber keine Wirkung, sodass sie nur wenig später gänzlich die Bühne verlässt. Zwar ist nicht zu hören, was genau Shakira daraufhin zu ihrem Team sagt, jedoch wird deutlich, dass die Aktion ein gewisses Unbehagen in ihr ausgelöst haben muss.

Shakira bekommt Zuspruch und Unterstützung von Fans

In der Zwischenzeit geht der kurze Clip auf Social Media viral, insgesamt 33,4 Millionen Menschen haben ihn bereits gesehen. Dabei sorgt er bei den Fans der Musikerin vor allem für jede Menge Unmut. Eine Person schreibt daraufhin sichtlich schockiert:

«Es ist unfassbar, wie manche Typen mit ihrer widerlichen Art im Alleingang ein tolles Erlebnis in ein totales Gruselfest verwandeln können.»

Auch weitere Fans von Shakira stellen sich schützend vor die Sängerin. Während jemand anmerkt, wie «ekelhaft» das Verhalten des Publikums gewesen sei, betont eine weitere Person, sie habe jedes Recht dazu gehabt, «die Veranstaltung zu verlassen. Niemand sollte sich mit dieser Art von Respektlosigkeit auseinandersetzen müssen».



Dennoch meldeten sich auch andere Menschen zu Wort und erklärten, dass niemand absichtlich unter ihr Kleid habe filmen wollen. «Sie haben nur ihren Auftritt gefilmt. Sie würden genau dasselbe tun, wenn sie einen Raumanzug getragen hätte», heisst es.