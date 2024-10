Paul Di'Anno, hier bei einem Auftritt 2015 in Deutschland, wurde 66 Jahre alt. Bild: www.imago-images.de

Ex-Iron-Maiden-Sänger Paul Di'Anno stirbt mit 66 Jahren

Ende der Siebziger feierte er als Frontmann der Heavy-Metal-Band Iron Maiden grosse Erfolge. Nun ist Paul Di'Anno mit 66 Jahren gestorben.

Jennifer Doemkes / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die Musikwelt trauert um Paul Di'Anno. Der Sänger, der vor allem als Mitglied der britischen Band Iron Maiden bekannt wurde, ist tot. Er starb im Alter von 66 Jahren in seinem Haus im südenglischen Salisbury, wie seine Familie am Montag über sein Plattenlabel Conquest Music mitteilen liess. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Paul Di'Annos ehemalige Band zeigte sich in einem Statement bei Instagram «zutiefst erschüttert» über seinen Tod. «Sein Einfluss auf Iron Maiden war enorm und hat dazu beigetragen, uns auf den Weg zu bringen, den wir als Band seit fast fünf Jahrzehnten beschreiten. Seine revolutionäre Präsenz als Frontmann und Sänger, sowohl auf der Bühne als auch auf unseren ersten beiden Alben, wird nicht nur uns, sondern auch den Fans auf der ganzen Welt in bester Erinnerung bleiben», heisst es zu einem Foto, das den Musiker an der Seite des Bandgründers und Bassisten Steve Harris zeigt.

Paul Di'Anno war 1978 als Leadsänger zu Iron Maiden gestossen und auf deren gleichnamigen Debütalbum sowie dem erfolgreichen Nachfolger «Killers» zu hören. Drei Jahre lang war er Teil der Gruppe, wurde aufgrund von Differenzen 1981 durch Bruce Dickinson ersetzt.

Nach seiner Zeit bei Iron Maiden war Paul Di'Anno unter anderem Frontmann der Bands Praying Mantis und Battlezone und startete diverse andere Projekte. Obwohl der Sänger zuletzt unter schweren gesundheitlichen Problemen gelitten hatte und nur noch im Rollstuhl auf die Bühne konnte, war er weiter aufgetreten. Allein im vergangenen Jahr hatte Paul Di'Anno seinem Plattenlabel zufolge über 100 Shows absolviert.

Erst vor wenigen Wochen war sein Karriere-Retrospektivalbum «The Book of the Beast» erschienen, auf dem Höhepunkte seiner Aufnahmen seit seinem Ausstieg bei Iron Maiden zu hören sind. Paul Di'Anno hinterlässt seine Frau und die gemeinsamen Kinder.