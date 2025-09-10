wechselnd bewölkt15°
Polens Regierungschef: Zerstörte Drohnen sind aus Russland

epa12325880 Polish Prime Minister Donald Tusk participates in a meeting of the Cabinet Council with the participation of the Polish president and members of the Polish government at the Presidential P ...
Die im Luftraum über Polen abgeschossenen Drohnen stammen nach Angaben der polnischen Regierung aus Russland.Bild: keystone

Polens Regierungschef bestätigt: Zerstörte Drohnen sind aus Russland

10.09.2025, 08:5710.09.2025, 09:39
Die im Luftraum über Polen abgeschossenen Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland.

«Dies ist der erste Fall, in dem russische Drohnen über dem Gebiet eines Nato-Staates abgeschossen wurden, weshalb alle unsere Verbündeten die Situation sehr ernst nehmen», sagte Ministerpräsident Donald Tusk nach einer Krisensitzung der Regierung. Er sei im ständigen Kontakt mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und den anderen Bündnispartnern. «Wir haben es höchstwahrscheinlich mit einer Provokation im grossen Massstab zu tun.»

Tusk sagte weiter, bei der nächtlichen Abschussaktion sei niemand verletzt worden. Die Suche nach den Trümmern der Drohnen laufe weiter. Der Regierungschef appellierte an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren, nicht in Panik auszubrechen oder auf russische Desinformationskampagne hereinzufallen.

Polens Armee spricht von mehr als einem Dutzend Drohnen

In der Nacht auf Mittwoch hatte - inmitten einer russischen Angriffswelle auf die Ukraine - eine grössere Zahl von Drohnen den polnischen Luftraum verletzt. Das Oberkommando der Armee sprach von «mehr als einem Dutzend».

Aus der Nato heisst es, in Polen seien mehr als zehn Objekte vom Radar erfasst worden. Nach Angaben von Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz haben daraufhin aufgestiegene Kampfjets ihre Waffen gegen die feindlichen Objekte eingesetzt. Von der Armee hiess es, mehrere Drohnen seien zerstört worden. Eine Nato-Sprecherin bestätigte, dass bei der Abwehr der Drohnen neben polnischen auch Nato-Luftverteidigungskräfte zum Einsatz kamen.

Mehrere Flughäfen wurden zeitweise geschlossen, darunter auch der internationale Flughafen Warschau-Chopin sowie die Airports in Lublin und Rzeszow im Osten des Landes. Der Flughafen Warschau-Chopin nahm mittlerweile den Betrieb wieder auf. (sda/dpa)

Polen schiesst 10 russische Drohnen ab – das wissen wir
